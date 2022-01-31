"Арсенал" купил Остона Трасти

"Арсенал" объявил о приобретении защитника "Колорадо Рэпидз" Остона Трасти.

После своего перехода в "Рэпидз" в ноябре 2019 Трасти сыграл 41 матч. В минувшем сезоне Остон помог команде из Денвера финишировать во главе Западной Конференции МЛС.



Как говорится в официальном заявлении "Арсенала", пока 23-летний американец останется в "Рэпидз" — теперь на правах аренды.



Грядущим летом "канониры" постараются найти для Трасти пристанище в Европе.