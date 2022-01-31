"Эвертон" арендовал Ван де Бека у "Юнайтед"

Донни Ван де Бек Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек перешел в "Эвертон" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ван де Бек отметился лишь восемью появлениями на замену. Ситуация с игровым временем почти не изменилась после того, как Ральф Рангник сместил Оле Гуннара Сульшера во главе "Юнайтед".

Желание играть регулярно подтолкнуло Ван де Бека к смене клуба. Несмотря на интерес "Кристал Пэлас" и из-за рубежа, Донни решил присоединиться к "Эвертону", став первым новичком "ирисок" при Фрэнке Лэмпарде.

Поскольку Ван де Бек уже заигран в Кубке Англии за "Юнайтед", дебютировать за "Эвертон" 24-летний голландец сможет против "Ньюкасла" на следующей неделе.

"Я хочу показать свои качества, свои сильные стороны людям в Англии — но особенно фанатам "Эвертона". Самое важное для меня, чтобы мы выигрывали матчи и поднялись в таблице", — сообщил Ван де Бек.


Метки аренда, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 21:55

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Последние комментарии:




  1. scrim 31.01.2022 22:31 # scrim
    Как Руни только наоборот

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  2. vyrentz 31.01.2022 22:12 # vyrentz
    С такими ВХ, АВ, ГГ, ПТХ и Эве, Юнайтед в следующем году может и в десятку не попасть.

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  3. ganinilyha 31.01.2022 21:59 # ganinilyha
    Папочка затаривается

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