"Эвертон" арендовал Ван де Бека у "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек перешел в "Эвертон" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ван де Бек отметился лишь восемью появлениями на замену. Ситуация с игровым временем почти не изменилась после того, как Ральф Рангник сместил Оле Гуннара Сульшера во главе "Юнайтед".



Желание играть регулярно подтолкнуло Ван де Бека к смене клуба. Несмотря на интерес "Кристал Пэлас" и из-за рубежа, Донни решил присоединиться к "Эвертону", став первым новичком "ирисок" при Фрэнке Лэмпарде.



Поскольку Ван де Бек уже заигран в Кубке Англии за "Юнайтед", дебютировать за "Эвертон" 24-летний голландец сможет против "Ньюкасла" на следующей неделе.



"Я хочу показать свои качества, свои сильные стороны людям в Англии — но особенно фанатам "Эвертона". Самое важное для меня, чтобы мы выигрывали матчи и поднялись в таблице", — сообщил Ван де Бек.