"Тоттенхэм" отправил Ло Чельсо в "Вильярреал"

"Тоттенхэм" отправил своего полузащитника Джовани Ло Чельсо в аренду в "Вильярреал" до конца сезона 2021/22.

Ло Чельсо сыграл 84 матча за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Реал Бетис" в 2019 году, но в этом сезоне отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Не найдя своего места в планах главного тренера "шпор" Антонио Конте, 25-летний аргентинец отправился в "Вильярреал".



Как добавляет трансферный эксперт Фабрицио Роман, главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери сыграл ключевую роль в этом трансфере.