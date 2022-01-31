"Тоттенхэм" отправил Ло Чельсо в "Вильярреал"
"Тоттенхэм" отправил своего полузащитника Джовани Ло Чельсо в аренду в "Вильярреал" до конца сезона 2021/22.
Ло Чельсо сыграл 84 матча за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Реал Бетис" в 2019 году, но в этом сезоне отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Не найдя своего места в планах главного тренера "шпор" Антонио Конте, 25-летний аргентинец отправился в "Вильярреал".
Как добавляет трансферный эксперт Фабрицио Роман, главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери сыграл ключевую роль в этом трансфере.
31.01.2022 21:25
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Тоттенхэм только и обсирается в последнее время насчёт трансферов((( Сколько за него заплатили,а сколько за деревянного Ндомбеле?((( Обоих сплавили в аренду в итоге( Там минус только с этих двух трансферов под сотню лямов...надо же такими убогими быть( И главное,ни один,ни второй,нах никому больше были не нужны,а эти отвалили такие деньги,а как только собрались взять приличного Диаса,сразу получили по губам от Ливерпуля( Да,Челси не особо лучше,базара нет,так обосраться с Лукакой,это надо было постараться,вместо Холланда,получили полено за 100 млн и огромной личкой,уж лучше б с Каем играли весь сезон,в качестве нападающего...Отдаю должное Арсеналу,ржал в голос перед сезоном от их приобретений,был не прав,ну и Ливерпулю...Жота,Конате,Диас...это прям очень неплохо!
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