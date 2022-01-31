"Ньюкасл" одолжил Таргетта у "Астон Виллы"
"Ньюкасл" взял в аренду до конца сезона левого защитника "Астон Виллы" Мэтта Таргетта.
В этом сезоне Таргетт сыграл 19 матчей за "Виллу" во всех соревнованиях, однако с приходом в бирмингемскую команду Люки Диня обнаружил себя на скамейке запасных.
Лишившись места в стартовом составе команды Стивена Джеррарда, 26-летний англичанин согласился провести остаток сезона в "Ньюкасле".
За плечами у Таргетта, взявшего у "сорок" 13-й номер, свыше 100 сыгранных в Премьер-Лиге матчей.
31.01.2022 21:10
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