"Валенсия" арендовала Хиля у "Тоттенхэма"

Брайан Хиль Полузащитник "Тоттенхэма" Брайан Хиль отправился в "Валенсию" на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Хиль перешел в "Тоттенхэм" только в июле, когда "шпоры" выменяли Брайана на Эрика Ламелу, доплатив "Севилье" 21.3 млн. фунтов.

С тех пор 20-летний испанец сыграл 20 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, не совершив ни одного результативного действия.

Хиль попросту оказался не готов к Премьер-Лиге, поэтому "шпоры" решили отправить талантливого игрока практиковаться в "Валенсию". Аренда не предусматривает опции выкупа.


Метки аренда, Валенсия, Тоттенхэм, трансферы, Хиль

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 20:40

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  1. vagifspurs 31.01.2022 20:56 # vagifspurs
    Отлично, пусть побегает ещё, надо было до конца следующего сезона оставить его там.

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