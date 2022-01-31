"Валенсия" арендовала Хиля у "Тоттенхэма"
Полузащитник "Тоттенхэма" Брайан Хиль отправился в "Валенсию" на правах аренды до конца сезона.
Напомним, Хиль перешел в "Тоттенхэм" только в июле, когда "шпоры" выменяли Брайана на Эрика Ламелу, доплатив "Севилье" 21.3 млн. фунтов.
С тех пор 20-летний испанец сыграл 20 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, не совершив ни одного результативного действия.
Хиль попросту оказался не готов к Премьер-Лиге, поэтому "шпоры" решили отправить талантливого игрока практиковаться в "Валенсию". Аренда не предусматривает опции выкупа.
31.01.2022 20:40
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Отлично, пусть побегает ещё, надо было до конца следующего сезона оставить его там.
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