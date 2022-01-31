"Тоттенхэм" подписал Бентакура и Кулусевски

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" подписал полузащитника Родриго Бентакура и вингера Деяна Кулусевски из "Ювентуса".

И если полузащитника Бентакура "шпоры" приобрели, то Кулусевски переходит в лондонский клуб на правах 18-месячной аренды с опцией выкупа.



По информации Evening Standard, заключивший контракт до 2026 года Родриго обошелся "Тоттенхэму" в 15.8 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. За аренду Деяна "шпоры" заплатят 8.3 млн. фунтов, а выкупить его смогут за 29.2 млн. фунтов.



В этом сезоне 24-летний уругваец Бентакур, которого также хотела "Астон Вилла", сыграл 26 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, 21-летний швед Кулусевски — 27.