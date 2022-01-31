"Тоттенхэм" подписал Бентакура и Кулусевски

Деян Кулусевски и Родриго Бентакур В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" подписал полузащитника Родриго Бентакура и вингера Деяна Кулусевски из "Ювентуса".

И если полузащитника Бентакура "шпоры" приобрели, то Кулусевски переходит в лондонский клуб на правах 18-месячной аренды с опцией выкупа.

По информации Evening Standard, заключивший контракт до 2026 года Родриго обошелся "Тоттенхэму" в 15.8 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. За аренду Деяна "шпоры" заплатят 8.3 млн. фунтов, а выкупить его смогут за 29.2 млн. фунтов.

В этом сезоне 24-летний уругваец Бентакур, которого также хотела "Астон Вилла", сыграл 26 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, 21-летний швед Кулусевски — 27.


Метки аренда, Бентакур, Кулусевски, Тоттенхэм, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 19:55

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Последние комментарии:




  1. ray-black 31.01.2022 20:20 # ray-black
    Не дорого. Даже если не заиграют будет не так жалко. Вдвоем дешевле чем бесполезный валенок Ндомбеле.

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  2. ensiferum 31.01.2022 20:02 # ensiferum
    При чём здесь Конте, если это бывший спортдир Ювентуса Паратичи данный шлак перетаскивает.

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  3. thegodfather 31.01.2022 19:56 # thegodfather
    омг.
    Конте конечно в трансферах профан.
    Как тянул болотных из италии, так и тянет...очередные запакосты

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