"Борнмут" арендовал Филлипса у "Ливерпуля"

Натаниэль Филлипс Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс проведет остаток сезона 2021/22 в "Борнмуте" на правах аренды.

Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол в прошлом сезоне, Филлипсу оказалось сложно мириться с ролью глубокого резервиста в этой кампании.

В этой кампании Натаниэль отметился только одним появлением в стартовом составе "красных", чей тренер Юрген Клопп не делал секрета из того, что 24-летний англичанин может покинуть клуб в январе.

Ожидалось, что "Ливерпуль" продаст оцениваемого в 15 миллионов фунтов Филлипса, однако в итоге Натаниэль уходит только в аренду.

Теперь Филлипс постарается помочь "Борнмуту" оформить прямую путевку в Премьер-Лигу.


Метки аренда, Борнмут, Ливерпуль, трансферы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 19:10

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 31.01.2022 19:16 # gerrard08
    Пздц, уже бы клубу апл в аренду дали, бедный Нэт

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  2. jirrort 31.01.2022 19:12 # jirrort
    Ушел на повышение, удачи!

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