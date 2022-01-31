"Борнмут" арендовал Филлипса у "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс проведет остаток сезона 2021/22 в "Борнмуте" на правах аренды.

Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол в прошлом сезоне, Филлипсу оказалось сложно мириться с ролью глубокого резервиста в этой кампании.



В этой кампании Натаниэль отметился только одним появлением в стартовом составе "красных", чей тренер Юрген Клопп не делал секрета из того, что 24-летний англичанин может покинуть клуб в январе.



Ожидалось, что "Ливерпуль" продаст оцениваемого в 15 миллионов фунтов Филлипса, однако в итоге Натаниэль уходит только в аренду.



Теперь Филлипс постарается помочь "Борнмуту" оформить прямую путевку в Премьер-Лигу.