Переход Обамеянга в "Барселону" сорвался

Ожидавшийся переход нападающего "Арсенала" в "Барселону" на правах аренды сорвался.

Ранее днем Обамеянг сильно удивил свой клуб, без разрешения улетев в Барселону. Вероятно, Пьер-Эмерик хотел приблизить свой трансфер и оказать давление на "Арсенал".



Однако сейчас Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что поездка Обамеянга оказалась пустой тратой времени — "Барселона" не возьмет 32-летнего габонца в аренду.



Дело в том, что "Арсенал" и "Барселона" так и не пришли к компромиссу насчет того, в каких пропорциях они будут выплачивать зарплату Обамеянга в 350 тысяч фунтов в неделю.