Переход Обамеянга в "Барселону" сорвался
Ожидавшийся переход нападающего "Арсенала" в "Барселону" на правах аренды сорвался.
Ранее днем Обамеянг сильно удивил свой клуб, без разрешения улетев в Барселону. Вероятно, Пьер-Эмерик хотел приблизить свой трансфер и оказать давление на "Арсенал".
Однако сейчас Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что поездка Обамеянга оказалась пустой тратой времени — "Барселона" не возьмет 32-летнего габонца в аренду.
Дело в том, что "Арсенал" и "Барселона" так и не пришли к компромиссу насчет того, в каких пропорциях они будут выплачивать зарплату Обамеянга в 350 тысяч фунтов в неделю.
31.01.2022 18:55
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ахахахаха, пытались спихнуть -350к в неделю другим лохам, но они уже обожглись и не раз, и одумались
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Давайте, пожалейте его ещё кто-нибудь)
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от лошара))) че он туда поперся?
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эх обама
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