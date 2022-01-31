Переход Обамеянга в "Барселону" сорвался

Пьер-Эмерик Обамеянг Ожидавшийся переход нападающего "Арсенала" в "Барселону" на правах аренды сорвался.

Ранее днем Обамеянг сильно удивил свой клуб, без разрешения улетев в Барселону. Вероятно, Пьер-Эмерик хотел приблизить свой трансфер и оказать давление на "Арсенал".

Однако сейчас Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что поездка Обамеянга оказалась пустой тратой времени — "Барселона" не возьмет 32-летнего габонца в аренду.

Дело в том, что "Арсенал" и "Барселона" так и не пришли к компромиссу насчет того, в каких пропорциях они будут выплачивать зарплату Обамеянга в 350 тысяч фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 18:55

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Последние комментарии:




  1. tursa 31.01.2022 19:04 # tursa
    ахахахаха, пытались спихнуть -350к в неделю другим лохам, но они уже обожглись и не раз, и одумались

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  2. sausage 31.01.2022 19:03 # sausage
    Давайте, пожалейте его ещё кто-нибудь)

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  3. denk 31.01.2022 19:00 # denk
    от лошара))) че он туда поперся?

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  4. jawen 31.01.2022 18:58 # jawen
    эх обама

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