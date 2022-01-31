Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле вернулся в "Лион" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Именно из "Лиона" Ндомбеле и прибыл в Северный Лондон за 63 миллиона фунтов два с половиной года назад.



С тех пор Танги провел 91 матч за "шпор", однако не показывал стабильного футбола и не стал твердым игроком основы.



Как гласит заявление "Лиона", аренда Ндомбеле обойдется французскому клубу в 1.42 млн. евро (1.18 млн. фунтов).



Также "Лион" получил опцию выкупа 25-летнего полузащитника за 65 млн. евро (54.2 млн. фунтов).