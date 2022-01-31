Ндомбеле вернулся в "Лион"
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле вернулся в "Лион" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Именно из "Лиона" Ндомбеле и прибыл в Северный Лондон за 63 миллиона фунтов два с половиной года назад.
С тех пор Танги провел 91 матч за "шпор", однако не показывал стабильного футбола и не стал твердым игроком основы.
Как гласит заявление "Лиона", аренда Ндомбеле обойдется французскому клубу в 1.42 млн. евро (1.18 млн. фунтов).
Также "Лион" получил опцию выкупа 25-летнего полузащитника за 65 млн. евро (54.2 млн. фунтов).
31.01.2022 18:40
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Последние комментарии:
если лион выкупит за эту сумму, то неплохо сплавили неликвид, по лучше чем челсе со своим макакой
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