Звезды "Юнайтед" отписываются от Гринвуда

Мейсон Гринвуд и Криштиану Роналду Звезды "Манчестер Юнайтед", включая Криштиану Роналду, Поля Погба и Давида Де Хеа, отписались от своего одноклубника Мейсона Гринвуда в социальных сетях.

Напомним, накануне полиция Большого Манчестера арестовала 20-летнего Гринвуда по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.

Это стало следствием тех шокирующих материалов, которые опубликовала 18-летняя девушка футболиста Гарриет Робсон.

Робсон на видео показала свои ссадины и кровоподтеки после конфликта с Гринвудом, а также с помощью аудиозаписи подтвердила, что Мейсон ей угрожал и принуждал к сексу.

Реакция со стороны раздевалки "Юнайтед" не заставила себя ждать. Трое упомянутых выше игроков, а также Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред, Джесси Лингард, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд предпочли отписаться от предполагаемого насильника в инстаграме.

Зато Гринвуд пока сохраняет поддержку капитана Харри Магуайра и Бруну Фернандеша в социальной сети, сообщает Daily Mail.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2476

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  1. arsa-men 31.01.2022 19:15 # arsa-men
    Рэшфорд аж два раза отписался))

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  2. quavo 31.01.2022 18:42 # quavo
    Ебать че за тояпки пошли, а не мужики

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  3. gerrard08 31.01.2022 18:32 # gerrard08
    Как говорится - один за всех и все за одного.

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  4. suddenly 31.01.2022 18:32 # suddenly
    Де Хеа, Роналду, Теллес и Кавани никогда не были подписаны на него в инстаграме. Какой же дебил админ этого сайта. Информацию вообще не проверяет перед публикацией.

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  5. wwwxxx 31.01.2022 18:31 # wwwxxx
    лучше бы ж жопу дал и признался, вознесли бы до небес

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  6. fanstevengerrard 31.01.2022 18:25 # fanstevengerrard
    Зато Гринвуд пока сохраняет поддержку капитана Харри Магуайра и Бруну Фернандеша

    Источник: http://fapl.ru/posts/91115/?c=1

    Ну тут понятно - Магуайр даун, а Фернандеш - такая же омерзительная гнида.

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  7. felix-the-cat 31.01.2022 18:01 # felix-the-cat
    Реально команда крыс ебаных))

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