Звезды "Юнайтед" отписываются от Гринвуда
Звезды "Манчестер Юнайтед", включая Криштиану Роналду, Поля Погба и Давида Де Хеа, отписались от своего одноклубника Мейсона Гринвуда в социальных сетях.
Напомним, накануне полиция Большого Манчестера арестовала 20-летнего Гринвуда по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.
Это стало следствием тех шокирующих материалов, которые опубликовала 18-летняя девушка футболиста Гарриет Робсон.
Робсон на видео показала свои ссадины и кровоподтеки после конфликта с Гринвудом, а также с помощью аудиозаписи подтвердила, что Мейсон ей угрожал и принуждал к сексу.
Реакция со стороны раздевалки "Юнайтед" не заставила себя ждать. Трое упомянутых выше игроков, а также Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред, Джесси Лингард, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд предпочли отписаться от предполагаемого насильника в инстаграме.
Зато Гринвуд пока сохраняет поддержку капитана Харри Магуайра и Бруну Фернандеша в социальной сети, сообщает Daily Mail.
31.01.2022 18:00
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Рэшфорд аж два раза отписался))
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Ебать че за тояпки пошли, а не мужики
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Как говорится - один за всех и все за одного.
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Де Хеа, Роналду, Теллес и Кавани никогда не были подписаны на него в инстаграме. Какой же дебил админ этого сайта. Информацию вообще не проверяет перед публикацией.
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лучше бы ж жопу дал и признался, вознесли бы до небес
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Зато Гринвуд пока сохраняет поддержку капитана Харри Магуайра и Бруну Фернандеша
Источник: http://fapl.ru/posts/91115/?c=1
Ну тут понятно - Магуайр даун, а Фернандеш - такая же омерзительная гнида.
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Реально команда крыс ебаных))
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