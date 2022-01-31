Звезды "Юнайтед" отписываются от Гринвуда

Звезды "Манчестер Юнайтед", включая Криштиану Роналду, Поля Погба и Давида Де Хеа, отписались от своего одноклубника Мейсона Гринвуда в социальных сетях.

Напомним, накануне полиция Большого Манчестера арестовала 20-летнего Гринвуда по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений.



Это стало следствием тех шокирующих материалов, которые опубликовала 18-летняя девушка футболиста Гарриет Робсон.



Робсон на видео показала свои ссадины и кровоподтеки после конфликта с Гринвудом, а также с помощью аудиозаписи подтвердила, что Мейсон ей угрожал и принуждал к сексу.



Реакция со стороны раздевалки "Юнайтед" не заставила себя ждать. Трое упомянутых выше игроков, а также Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред, Джесси Лингард, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд предпочли отписаться от предполагаемого насильника в инстаграме.



Зато Гринвуд пока сохраняет поддержку капитана Харри Магуайра и Бруну Фернандеша в социальной сети, сообщает Daily Mail.