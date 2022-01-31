"Сити" приобрел Хулиана Альвареса

"Манчестер Сити" объявил о приобретении нападающего "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

Альварес заключил с "Сити" контракт на пять с половиной лет, после чего сразу же вернулся в "Ривер Плейт", где останется в аренде минимум до июля.



22-летний нападающий забил 36 голов и отдал 25 результативных передач в 96 матчах за "Ривер Плейт" после своего дебюта в 2018 году.



За сборную своей страны Альварес провел пять матчей, прошлым летом выиграв Кубок Америки.



"Мы достаточно давно следили за Хулианом. Он способен исполнять различные роли в атаке, и мы твердо уверены, что он один из лучших атакующих игроков в Южной Америке".



"Я так рад, что нам удалось заполучить его в "Манчестер Сити". Я правда верю, что мы способны обеспечить правильные условия, чтобы он реализовал свой потенциал и вырос в игрока топ-уровня", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.