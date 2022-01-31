"Сити" приобрел Хулиана Альвареса

Хулиан Альварес "Манчестер Сити" объявил о приобретении нападающего "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

Альварес заключил с "Сити" контракт на пять с половиной лет, после чего сразу же вернулся в "Ривер Плейт", где останется в аренде минимум до июля.

22-летний нападающий забил 36 голов и отдал 25 результативных передач в 96 матчах за "Ривер Плейт" после своего дебюта в 2018 году.

За сборную своей страны Альварес провел пять матчей, прошлым летом выиграв Кубок Америки.

"Мы достаточно давно следили за Хулианом. Он способен исполнять различные роли в атаке, и мы твердо уверены, что он один из лучших атакующих игроков в Южной Америке".

"Я так рад, что нам удалось заполучить его в "Манчестер Сити". Я правда верю, что мы способны обеспечить правильные условия, чтобы он реализовал свой потенциал и вырос в игрока топ-уровня", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.


Метки Альварес, аренда, Манчестер Сити, Ривер Плейт, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 17:15

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  1. naby-keita 31.01.2022 17:34 # naby-keita
    Хулифана, исправьте

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  2. true-manc 31.01.2022 17:19 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. dimkocity 31.01.2022 17:18 # dimkocity
    Короли)

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  4. tursa 31.01.2022 17:17 # tursa
    Очередной ферран торрес, просто кинет ситюков как появится реал или барса

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