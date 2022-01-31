Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон"
"Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
Опередив Витора Перейру и Данкана Фергюсона, Лэмпард получил контракт до июня 2024 и уже сегодня начинает подготовку к матчу 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" 5 февраля.
Таким образом, Лэмпард возвращается к работе после года простоя — столько времени прошло с момента его увольнения из "Челси", где он продержался полтора сезона.
Свою тренерскую карьеру Фрэнк начинал в "Дерби", в своем единственном сезоне на "Прайд Парк" достигнув плей-офф Чемпионшипа, но не сумев вывести клуб в Премьер-Лигу.
Ассистировать 43-летнему англичанину в "Эвертоне" будут Джо Эдвардс, Пол Клемент и Крис Джонс. Также ходят слухи, что тренерский штаб "ирисок" может пополнить Эшли Коул.
"Для меня огромная честь представлять и тренировать клуб такого размаха и таких традиций. Мне не терпится начать. Поговорив с владельцем, президентом и советом директоров, я почувствовал их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как упорно я хочу трудиться над их реализацией", — сообщил Лэмпард.
31.01.2022 16:40
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