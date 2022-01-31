Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон"

Фрэнк Лэмпард "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

Опередив Витора Перейру и Данкана Фергюсона, Лэмпард получил контракт до июня 2024 и уже сегодня начинает подготовку к матчу 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" 5 февраля.

Таким образом, Лэмпард возвращается к работе после года простоя — столько времени прошло с момента его увольнения из "Челси", где он продержался полтора сезона.

Свою тренерскую карьеру Фрэнк начинал в "Дерби", в своем единственном сезоне на "Прайд Парк" достигнув плей-офф Чемпионшипа, но не сумев вывести клуб в Премьер-Лигу.

Ассистировать 43-летнему англичанину в "Эвертоне" будут Джо Эдвардс, Пол Клемент и Крис Джонс. Также ходят слухи, что тренерский штаб "ирисок" может пополнить Эшли Коул.

"Для меня огромная честь представлять и тренировать клуб такого размаха и таких традиций. Мне не терпится начать. Поговорив с владельцем, президентом и советом директоров, я почувствовал их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как упорно я хочу трудиться над их реализацией", — сообщил Лэмпард.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 16:40

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 31.01.2022 17:35 # naby-keita
    Однажды голубой, навсегда голубой

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  2. redstyle 31.01.2022 17:25 # redstyle
    Новое дерби!

    Астон Вилла - Эвертон

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  3. hachidlo 31.01.2022 16:56 # hachidlo
    Луччий.

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  4. jirrort 31.01.2022 16:55 # jirrort
    Почему топарь не на главной?????

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  5. felix-the-cat 31.01.2022 16:54 # felix-the-cat
    Удачи тень Джеррарда

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  6. gerrard08 31.01.2022 16:46 # gerrard08
    Сердце эвертона, диспетчер эвертона.

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  7. true-manc 31.01.2022 16:46 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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