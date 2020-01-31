Закрытие зимнего трансферного окна-2022 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2022 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 2 часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.
31.01.2022 16:25
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Последние комментарии:
Самый сильный защитник , с которым я встречался за всю свою карьеру? Эшли Коул!»
— Криштиану Роналду
(ответить)
Обама сам поехал в Барселону, даже не дожидаясь трансфера)))
ахахаха, насколько надо хотеть свалить с помойки.
А он там и капитаном был... ехехе
(ответить)
Фрэнк Лэмпард в качестве тренера :
Вывел безнадежный дерби в финал плей-офф ЧШ.
Без единого трансфера вывел ЧЕЛСИ в финал КА,где не повезло с травмами и судил Тэйлор.
Занял место в четвёрке,играя весь сезон малышами.
Построил команду победителя ЛЧ.
Прокачал Маунта,Джеймса,Абрахама,Гилмора,Одои,Томори.
Обыграл Гвардиолу,клоппа,Моуриньо трижды, Анчелотти.
И всё это меньше,чем за 3 года.Вы только вдумайтесь какой тренерский потенциал у этого топаря!
Следующая задача - это вновь сделать эвертон главным клубом города,как было на протяжении истории.
(ответить)
Народ, какими тостерами пользовались? Какие лучше взять?
(ответить)
Однако Стиви Джи отказался покинуть «Ливерпуль», и это многое говорит о его преданности, добавляет Зидан.
Несколько лет назад менеджер «Реала» Зинедин Зидан обсуждал игровую карьеру Стивена Джеррарда и то, как он хотел играть с полузащитником (через @LFCTransferRoom): «В прошлом я говорил, что на пике карьеры [Джеррарда] он был лучший в мире.
В 2004 году у меня был разговор с Флорентино Пересом, и я сказал ему, что хочу, чтобы он стал моим партнером в полузащите команды. Я знаю, что клуб пытался дважды его подписать, но он не покинул «Ливерпуль».
Не многие игроки отказываются от «Реала», но я думаю, это многое говорит о преданности этого человека. Невероятно, что он никогда не выигрывал чемпионский титул, но он добился успеха в «Ливерпуле».
Такой уровень похвалы, исходящий от кого-то столь легендарного, как Зидан, должен был означать уважение для Джеррарда - он также означает уважение для фанатов «Ливерпуля», которые видели, как Джеррард отверг предложения таких клубов, как «Реал», чтобы помочь привести его детскую команду к славе.
А про унитазы лэмпарда кроме членсов кто-то говорит?
(ответить)
Самый сильный игрок, с которым я встречался за всю свою карьеру? Стивен Джеррард!»
— Зинедин Зидан
(ответить)
Привет, фаплопитеки! Как сами?
(ответить)
Залупопенсы тут? Снова надрачивают на гений Тренерский сутулого когда сами орали Лэмпард аут физрук и чмо рхахаха
(ответить)
Сити топовых напов собираются вообще покупать ? или опять все деньги на судей и ФА потратят? в футбол лучше играли бы честно и докатятся до уровня Эве
(ответить)
Рад за Френка, наконец все убедятся насколько он днище, в Челси его оправдывали трансферным запретом
месяц два и будет давать типичные тупые вью: мы проиграли, я не знаю почему так случилось
эхэхэх вот веселье то намечается
(ответить)
рад за фрэнки.
он летом не гнался за абы какой работой и ждал достойного предложения от клуба апл
эвертон именно то. Из аутсайдера хотя бы в крепкого середняка он способен Эве вывести.
В принципе с Джи у них равные по статусу клубы райт нау. В следующем сезоне будет интересно понаблюдать за заочной борьбой фрэнка и джи _
(ответить)
придурки портовые в последний день трансферного окна клювом щелкают, приобретают всяких уродцев ноунеймов, а лучше бы купили себе смазочку, ведь весной КОРОЛИ будут мощнейшим образом пороть своих скузнявых сучек заглотулек ехехехехехехехехехехе глупые сосульки-лузерпульки
(ответить)
ВСЮ ДОРОГУ ВСЮ ЖИЗНЬ ОПУСКАЕМ пенсов
Я ПУТИН КЛОПП ЛФК МЫ ВЕЛИКИЕ
НАШИ СЛЕДЫ В ИСТОРИЙ
YNWA
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че там императоры кого-то оформят? думаю нет, уже летом глобально закупимся перед очередной 10 летней гегемонией после внепланового кризиса.
(ответить)
1 Манчестер Сити 23 57
2 Ливерпуль 22 48
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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