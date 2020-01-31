Закрытие зимнего трансферного окна-2022 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2022 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 2 часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 16:25

Количество просмотров Просмотров: 3878

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Последние комментарии:




  1. danny949494 31.01.2022 17:28 # danny949494
    Самый сильный защитник , с которым я встречался за всю свою карьеру? Эшли Коул!»

    — Криштиану Роналду

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  2. sellman 31.01.2022 17:22 # sellman
    Обама сам поехал в Барселону, даже не дожидаясь трансфера)))
    ахахаха, насколько надо хотеть свалить с помойки.
    А он там и капитаном был... ехехе

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  3. jirrort 31.01.2022 17:18 # jirrort
    Фрэнк Лэмпард в качестве тренера :

    Вывел безнадежный дерби в финал плей-офф ЧШ.
    Без единого трансфера вывел ЧЕЛСИ в финал КА,где не повезло с травмами и судил Тэйлор.
    Занял место в четвёрке,играя весь сезон малышами.
    Построил команду победителя ЛЧ.
    Прокачал Маунта,Джеймса,Абрахама,Гилмора,Одои,Томори.
    Обыграл Гвардиолу,клоппа,Моуриньо трижды, Анчелотти.
    И всё это меньше,чем за 3 года.Вы только вдумайтесь какой тренерский потенциал у этого топаря!
    Следующая задача - это вновь сделать эвертон главным клубом города,как было на протяжении истории.

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 31.01.2022 17:18 # lexa-arsenal
    Народ, какими тостерами пользовались? Какие лучше взять?

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  5. felix-the-cat 31.01.2022 17:07 # felix-the-cat
    Однако Стиви Джи отказался покинуть «Ливерпуль», и это многое говорит о его преданности, добавляет Зидан.

    Несколько лет назад менеджер «Реала» Зинедин Зидан обсуждал игровую карьеру Стивена Джеррарда и то, как он хотел играть с полузащитником (через @LFCTransferRoom): «В прошлом я говорил, что на пике карьеры [Джеррарда] он был лучший в мире.

    В 2004 году у меня был разговор с Флорентино Пересом, и я сказал ему, что хочу, чтобы он стал моим партнером в полузащите команды. Я знаю, что клуб пытался дважды его подписать, но он не покинул «Ливерпуль».

    Не многие игроки отказываются от «Реала», но я думаю, это многое говорит о преданности этого человека. Невероятно, что он никогда не выигрывал чемпионский титул, но он добился успеха в «Ливерпуле».

    Такой уровень похвалы, исходящий от кого-то столь легендарного, как Зидан, должен был означать уважение для Джеррарда - он также означает уважение для фанатов «Ливерпуля», которые видели, как Джеррард отверг предложения таких клубов, как «Реал», чтобы помочь привести его детскую команду к славе.




    А про унитазы лэмпарда кроме членсов кто-то говорит?

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  6. felix-the-cat 31.01.2022 17:06 # felix-the-cat
    Самый сильный игрок, с которым я встречался за всю свою карьеру? Стивен Джеррард!»

    — Зинедин Зидан

    (ответить)

  7. bannagodblea 31.01.2022 16:56 # bannagodblea
    Привет, фаплопитеки! Как сами?

    (ответить)

  8. felix-the-cat 31.01.2022 16:50 # felix-the-cat
    Залупопенсы тут? Снова надрачивают на гений Тренерский сутулого когда сами орали Лэмпард аут физрук и чмо рхахаха

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  9. ian 31.01.2022 16:49 # ian
    Сити топовых напов собираются вообще покупать ? или опять все деньги на судей и ФА потратят? в футбол лучше играли бы честно и докатятся до уровня Эве

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  10. ian 31.01.2022 16:47 # ian
    Рад за Френка, наконец все убедятся насколько он днище, в Челси его оправдывали трансферным запретом
    месяц два и будет давать типичные тупые вью: мы проиграли, я не знаю почему так случилось
    эхэхэх вот веселье то намечается

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  11. thegodfather 31.01.2022 16:40 # thegodfather
    рад за фрэнки.
    он летом не гнался за абы какой работой и ждал достойного предложения от клуба апл

    эвертон именно то. Из аутсайдера хотя бы в крепкого середняка он способен Эве вывести.
    В принципе с Джи у них равные по статусу клубы райт нау. В следующем сезоне будет интересно понаблюдать за заочной борьбой фрэнка и джи _

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  12. true-manc 31.01.2022 16:40 # true-manc
    придурки портовые в последний день трансферного окна клювом щелкают, приобретают всяких уродцев ноунеймов, а лучше бы купили себе смазочку, ведь весной КОРОЛИ будут мощнейшим образом пороть своих скузнявых сучек заглотулек ехехехехехехехехехехе глупые сосульки-лузерпульки

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  13. putintime 31.01.2022 16:38 # putintime
    ВСЮ ДОРОГУ ВСЮ ЖИЗНЬ ОПУСКАЕМ пенсов

    Я ПУТИН КЛОПП ЛФК МЫ ВЕЛИКИЕ

    НАШИ СЛЕДЫ В ИСТОРИЙ

    YNWA

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  14. thegodfather 31.01.2022 16:37 # thegodfather
    че там императоры кого-то оформят? думаю нет, уже летом глобально закупимся перед очередной 10 летней гегемонией после внепланового кризиса.

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  15. true-manc 31.01.2022 16:36 # true-manc
    1 Манчестер Сити 23 57
    2 Ливерпуль 22 48

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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