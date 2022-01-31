Гранта обвинили в сексуальных домогательствах
Сразу несколько женщин обвинили бывшего наставника "Челси" Аврама Гранта в сексуальных домогательствах.
Как сообщает Daily Mail, свежий выпуск израильского телешоу под названием Exposure ("разоблачение") был посвящен 66-летнему Гранту, который также успел поработать в Англии с "Портсмутом" и "Вест Хэмом".
В этом телешоу несколько молодых женщин в течение часа рассказывают, что Грант обещал им оказать содействие в продвижении по карьерной лестнице, если они переспят с ним.
Утверждается, что Аврам, друг владельца "Челси" Романа Абрамовича, оказывал давление на девушек, "пока те не соглашались на секс".
Еще одно откровение заключается в том, что манера поведения Гранта была "открытым секретом" для его коллег, однако те закрывали на это глаза.
Одна из женщин рассказывает, как осталась ночевать у Гранта, а тот взял ее руку и положил на свою промежность. Позже, отправившись спать в отдельную комнату, она внезапно проснулась и увидела, как Аврам держит возбужденный пенис над ее лицом.
31.01.2022 16:00
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Озабоченнве гейпенсы суки ебанные псы дворовые
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Пенсов насиловал
Они любители когда их мужики в жопу поебывают))
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