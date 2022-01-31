"Бернли" приобрел Ваута Вегхорста
"Бернли" объявил о приобретении нападающего "Вольфсбурга" и сборной Голландии Ваута Вегхорста. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.
Ранее в январе "Бернли" был вынужден продать в "Ньюкасл" своего ведущего нападающего Криса Вуда за 25 млн. фунтов.
Теперь замена 30-летнему новозеландцу найдена. Клубу с "Терф Мур" удалось заполучить 29-летнего Вегхорста, который подписал контракт до 2025 года.
Вегхорст, чей рост слегка не дотягивает до двух метров, провел в "Вольфсбурге" три с половиной сезона, за это время забив 59 голов в 118 матчах Бундеслиги, включая шесть в 18 в этом сезоне.
Уже сегодня Вегхорст проводит свою первую тренировку с командой Шона Дайча, за которую он будет выступать под оставленным Вудом девятым номером.
31.01.2022 15:00
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