"Бернли" приобрел Ваута Вегхорста

"Бернли" объявил о приобретении нападающего "Вольфсбурга" и сборной Голландии Ваута Вегхорста. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.

Ранее в январе "Бернли" был вынужден продать в "Ньюкасл" своего ведущего нападающего Криса Вуда за 25 млн. фунтов.



Теперь замена 30-летнему новозеландцу найдена. Клубу с "Терф Мур" удалось заполучить 29-летнего Вегхорста, который подписал контракт до 2025 года.



Вегхорст, чей рост слегка не дотягивает до двух метров, провел в "Вольфсбурге" три с половиной сезона, за это время забив 59 голов в 118 матчах Бундеслиги, включая шесть в 18 в этом сезоне.



Уже сегодня Вегхорст проводит свою первую тренировку с командой Шона Дайча, за которую он будет выступать под оставленным Вудом девятым номером.



