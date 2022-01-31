Экитике и Таргетт близки к переходу в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" согласовал стоимость нападающего "Реймса" Уго Экитике и приблизился к аренде левого защитника "Астон Виллы" Мэтта Таргетта.

Как сообщает Sky Sports, в понедельник "Реймс" принял предложение "Ньюкасла" о покупке Экитике в размере 25 миллионов фунтов. За счет бонусов стоимость 19-летнего француза может вырасти до 33 млн. фунтов.



Экитике, за которым также охотился "Вест Хэм", дебютировал за "Реймс" только в августе, но в 18 матчах этого сезона Лиги 1 забил восемь голов и отдал три результативные передачи.



Также "Ньюкасл" близок к аренде 26-летнего Таргетта, который при Стивене Джеррарде перестал проходить в стартовый состав "Виллы".