Невилл: "Я совершенно ошибался насчет Райса"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что "совершенно ошибался" насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
В свои 23 года Райс обладает репутацией одного из лучших полузащитников в Европе, исполняя ключевую роль и в своем клубе, и в сборной Англии.
Пообщавшись с Райсом лично, Невилл внезапно для себя обнаружил, что Деклан также является зрелой и сформировавшейся личностью.
"Мысль недели: не спеши с выводами. Я часто говорю это себе в процессе работы экспертом. Ты формируешь свое мнение в спешке, или ты говоришь себе: "Доверься своему первому впечатлению, суди по первым пяти минутам".
"Однако на прошлой неделе я взял интервью у Деклана Райса для своего ютуб-канала. Я рассматривал его как молодого игрока".
"Должен сказать, я совершенно ошибался. Он выдающийся молодой человек".
"Авторитетный, уверенный и просто самый яркий молодой футболист, у которого я брал интервью за последние 11 лет. Также он великолепный талант. Я поспешил со своими выводами!" — цитирует Невилла Daily Mirror.
31.01.2022 13:00
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