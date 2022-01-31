Невилл: "Я совершенно ошибался насчет Райса"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что "совершенно ошибался" насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

В свои 23 года Райс обладает репутацией одного из лучших полузащитников в Европе, исполняя ключевую роль и в своем клубе, и в сборной Англии.



Пообщавшись с Райсом лично, Невилл внезапно для себя обнаружил, что Деклан также является зрелой и сформировавшейся личностью.



"Мысль недели: не спеши с выводами. Я часто говорю это себе в процессе работы экспертом. Ты формируешь свое мнение в спешке, или ты говоришь себе: "Доверься своему первому впечатлению, суди по первым пяти минутам".



"Однако на прошлой неделе я взял интервью у Деклана Райса для своего ютуб-канала. Я рассматривал его как молодого игрока".



"Должен сказать, я совершенно ошибался. Он выдающийся молодой человек".



"Авторитетный, уверенный и просто самый яркий молодой футболист, у которого я брал интервью за последние 11 лет. Также он великолепный талант. Я поспешил со своими выводами!" — цитирует Невилла Daily Mirror.