Кулусевски уже хочет назад в "Ювентус"

Не успев присоединиться к "Тоттенхэму", вингер Деян Кулусевски уже озвучил свое желание вернуться в "Ювентус".

Не сумев заполучить Адаму Траоре или Луиса Диаса, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Кулусевски, и накануне стало известно, что "шпоры" согласовали аренду Деяна до конца сезона.



В воскресенье Кулусевски был замечен на борту самолета, направляющегося в Лондон, однако 21-летний швед сразу намекнул, что не планирует оставаться в "Тоттенхэме" надолго.



"Мне было очень хорошо в "Ювентусе". Я надеюсь однажды вернуться", — приводит слова Кулусевски Daily Mirror.