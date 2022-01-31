Кулусевски уже хочет назад в "Ювентус"
Не успев присоединиться к "Тоттенхэму", вингер Деян Кулусевски уже озвучил свое желание вернуться в "Ювентус".
Не сумев заполучить Адаму Траоре или Луиса Диаса, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Кулусевски, и накануне стало известно, что "шпоры" согласовали аренду Деяна до конца сезона.
В воскресенье Кулусевски был замечен на борту самолета, направляющегося в Лондон, однако 21-летний швед сразу намекнул, что не планирует оставаться в "Тоттенхэме" надолго.
"Мне было очень хорошо в "Ювентусе". Я надеюсь однажды вернуться", — приводит слова Кулусевски Daily Mirror.
31.01.2022 12:00
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Последние комментарии:
Какой сайт дебильный , такие и новости
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Ну наемник же что такого, летом придется искать нового
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потому что нет перспектив никаких в Тоттенхэме
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