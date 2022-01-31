Кулусевски уже хочет назад в "Ювентус"

Деян Кулусевски Не успев присоединиться к "Тоттенхэму", вингер Деян Кулусевски уже озвучил свое желание вернуться в "Ювентус".

Не сумев заполучить Адаму Траоре или Луиса Диаса, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Кулусевски, и накануне стало известно, что "шпоры" согласовали аренду Деяна до конца сезона.

В воскресенье Кулусевски был замечен на борту самолета, направляющегося в Лондон, однако 21-летний швед сразу намекнул, что не планирует оставаться в "Тоттенхэме" надолго.

"Мне было очень хорошо в "Ювентусе". Я надеюсь однажды вернуться", — приводит слова Кулусевски Daily Mirror.


Метки Кулусевски, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kabanusco 31.01.2022 12:33 # kabanusco
    Какой сайт дебильный , такие и новости

    (ответить)

  2. tursa 31.01.2022 12:27 # tursa
    Ну наемник же что такого, летом придется искать нового

    (ответить)

  3. blueswin 31.01.2022 12:01 # blueswin
    потому что нет перспектив никаких в Тоттенхэме

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: