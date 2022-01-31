Кристиан Эриксен перешел в "Брентфорд"
"Брентфорд" официально подтвердил переход в клуб бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
Пройдя все необходимые медицинские проверки, 29-летний Эриксен заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до конца сезона 2021/22.
Эриксен присоединился к команде своего соотечественника Томаса Франка в качестве свободного агента, потому что контракт Кристиана с "Интером" был расторгнут в прошлом месяце.
К слову, Франк и Эриксен уже знакомы друг с другом — Кристиан играл у Томаса в юношеской сборной Дании U-17.
"Мы воспользовались невероятной возможностью пригласить игрока мирового уровня в "Брентфорд". Он семь месяцев не тренировался с командой, но он много работал самостоятельно. Он в форме, но ему нужно улучшить свои кондиции для игры в футбол, и нам не терпится помочь ему вернуться на свой высший уровень", — сообщил Франк.
31.01.2022 11:10
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Заберём летом
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не важно как он будет играть, главное что бы с сердцем было всё в порядке
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Хорошее усиление, надеюсь покажет еще себя
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Удачи, ГЕРЦОГ!
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Удаси Крис
Теперь эта команда станет очень сильной в плане атак
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Потенциально лучший распасовщик в АПЛ
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