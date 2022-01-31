Кристиан Эриксен перешел в "Брентфорд"

"Брентфорд" официально подтвердил переход в клуб бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Пройдя все необходимые медицинские проверки, 29-летний Эриксен заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до конца сезона 2021/22.



Эриксен присоединился к команде своего соотечественника Томаса Франка в качестве свободного агента, потому что контракт Кристиана с "Интером" был расторгнут в прошлом месяце.



К слову, Франк и Эриксен уже знакомы друг с другом — Кристиан играл у Томаса в юношеской сборной Дании U-17.



"Мы воспользовались невероятной возможностью пригласить игрока мирового уровня в "Брентфорд". Он семь месяцев не тренировался с командой, но он много работал самостоятельно. Он в форме, но ему нужно улучшить свои кондиции для игры в футбол, и нам не терпится помочь ему вернуться на свой высший уровень", — сообщил Франк.