Кристиан Эриксен перешел в "Брентфорд"

Кристиан Эриксен "Брентфорд" официально подтвердил переход в клуб бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Пройдя все необходимые медицинские проверки, 29-летний Эриксен заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до конца сезона 2021/22.

Эриксен присоединился к команде своего соотечественника Томаса Франка в качестве свободного агента, потому что контракт Кристиана с "Интером" был расторгнут в прошлом месяце.

К слову, Франк и Эриксен уже знакомы друг с другом — Кристиан играл у Томаса в юношеской сборной Дании U-17.

"Мы воспользовались невероятной возможностью пригласить игрока мирового уровня в "Брентфорд". Он семь месяцев не тренировался с командой, но он много работал самостоятельно. Он в форме, но ему нужно улучшить свои кондиции для игры в футбол, и нам не терпится помочь ему вернуться на свой высший уровень", — сообщил Франк.


Метки Брентфорд, Интер, трансферы, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 11:10

Количество просмотров Просмотров: 954

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  1. edgarkuznetsov 31.01.2022 12:11 # edgarkuznetsov
    Заберём летом

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  2. blueswin 31.01.2022 12:02 # blueswin
    не важно как он будет играть, главное что бы с сердцем было всё в порядке

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  3. tursa 31.01.2022 11:51 # tursa
    Хорошее усиление, надеюсь покажет еще себя

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  4. wwwxxx 31.01.2022 11:46 # wwwxxx
    Удачи, ГЕРЦОГ!

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  5. kabanusco 31.01.2022 11:21 # kabanusco
    Удаси Крис
    Теперь эта команда станет очень сильной в плане атак

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  6. denk 31.01.2022 11:17 # denk
    Потенциально лучший распасовщик в АПЛ

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