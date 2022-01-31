"Челси" может побороться за Рафинью

Пока бездействующий на трансферном рынке в январе "Челси" может побороться за вингера "Лидса" Рафинью.

В минувшую субботу издание The Guardian сообщило, что "Лидс" отклонил рекордное предложение "Вест Хэма" о покупке Рафиньи.



Пока неясно, предпримут ли "молотобойцы" вторую попытку, однако Daily Star сообщает, что в услугах 25-летнего бразильца также заинтересован в "Челси".



В этом месяце "синие" пока не совершили ни одного приобретения, даже на проблемную позицию левого защитника, однако от победителей Лиги Чемпионов можно ожидать сюрприза перед закрытием окна.



Добавим, что контракт Рафиньи на "Элланд Роуд" рассчитан до 2024 года. В 2020 году вингер был куплен "Лидсом" у "Ренна" за 17 миллионов фунтов.