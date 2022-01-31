"Челси" может побороться за Рафинью

Рафинья Пока бездействующий на трансферном рынке в январе "Челси" может побороться за вингера "Лидса" Рафинью.

В минувшую субботу издание The Guardian сообщило, что "Лидс" отклонил рекордное предложение "Вест Хэма" о покупке Рафиньи.

Пока неясно, предпримут ли "молотобойцы" вторую попытку, однако Daily Star сообщает, что в услугах 25-летнего бразильца также заинтересован в "Челси".

В этом месяце "синие" пока не совершили ни одного приобретения, даже на проблемную позицию левого защитника, однако от победителей Лиги Чемпионов можно ожидать сюрприза перед закрытием окна.

Добавим, что контракт Рафиньи на "Элланд Роуд" рассчитан до 2024 года. В 2020 году вингер был куплен "Лидсом" у "Ренна" за 17 миллионов фунтов.


Метки Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 31.01.2022 12:32 # frisby
    что значит побороться? ЭЙ сосалка грановская! Расчехляй пелотку - надо игрока за 70 000 000 фунтов подписать. Вот как залупенсы борются за игроков ахахахахаха

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  2. chelsiukpro 31.01.2022 12:15 # chelsiukpro
    Типаж Зиеша! Так что накуй ненужен!

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  3. blueswin 31.01.2022 12:03 # blueswin
    вообще ни о чём игрок

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  4. jirrort 31.01.2022 11:36 # jirrort
    Боже упаси от этого бестолкового бегунка

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  5. chelsea-69 31.01.2022 11:05 # chelsea-69
    Бразильский Зиещь

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  6. danny949494 31.01.2022 11:04 # danny949494
    Не нужен.

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