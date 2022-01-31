Переход Фила Джонса в "Бордо" сорвался

Защитник Фил Джонс не покинет "Манчестер Юнайтед" в заключительный день зимнего трансферного окна.

Напомним, в минувший уикенд стало известно, что 29-летний Джонс может провести остаток этого сезона в "Бордо".



Ранее в январе Фил сыграл свой первый официальный матч за два последних года, и на "Олд Траффорд" понимают, что защитник отчаянно нуждается в игровой практике.



Однако Daily Star сообщает, что переговоры насчет трансфера Джонса провалились на финальной стадии — "Бордо" не смог предоставить гарантий того, что Фил будет играть.



"Юнайтед" едва ли успеет подыскать для Джонса другой вариант до закрытия окна, поэтому Фил задержится на "Олд Траффорд" минимум до лета.