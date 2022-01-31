Переход Фила Джонса в "Бордо" сорвался
Защитник Фил Джонс не покинет "Манчестер Юнайтед" в заключительный день зимнего трансферного окна.
Напомним, в минувший уикенд стало известно, что 29-летний Джонс может провести остаток этого сезона в "Бордо".
Ранее в январе Фил сыграл свой первый официальный матч за два последних года, и на "Олд Траффорд" понимают, что защитник отчаянно нуждается в игровой практике.
Однако Daily Star сообщает, что переговоры насчет трансфера Джонса провалились на финальной стадии — "Бордо" не смог предоставить гарантий того, что Фил будет играть.
"Юнайтед" едва ли успеет подыскать для Джонса другой вариант до закрытия окна, поэтому Фил задержится на "Олд Траффорд" минимум до лета.
31.01.2022 10:00
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Сразу всплывает рожа Джонса из мема
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Очень простой выход из ситуации: отдайте его в Брайтон на места Берна. И игровая практика будет, и команда симпатичная.
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