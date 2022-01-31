Петр Чех похвалил Кепу

Кепа Аррисабалага Технический советник "Челси" Петр Чех отметил игру голкипера Кепа Аррисабалаги в отсутствие Эдуара Менди.

С прошлого сезона Кепа является лишь дублером Менди, однако благодаря отъезду Эдуара на Кубок Африки 27-летнему испанцу предоставилась возможность сыграть несколько матчей подряд.

В трех январских матчах Премьер-Лиги Кепа пропустил только два гола, произведя сильное впечатление на Чеха своей игрой.

"Не могу не отметить игру Кепы. Ему пришлось примерить на себя большую роль, и он был великолепен во всех этих матчах, несмотря на более высокое, чем обычно, давление".

"Тебе нужно, чтобы у тебя была сильная команда и чтобы каждый был готов помогать. Вратарская группа очень упорно трудится сообща, чтобы все они были готовы, когда придет момент, поэтому Кепа заслуживает похвалы", — цитирует Чеха Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 09:00

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  1. selta 31.01.2022 10:10 # selta
    надеюсь Арисабалага выведет Челси из кризиса, если не сможет, то уволят к марту скорее всего

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