Петр Чех похвалил Кепу
Технический советник "Челси" Петр Чех отметил игру голкипера Кепа Аррисабалаги в отсутствие Эдуара Менди.
С прошлого сезона Кепа является лишь дублером Менди, однако благодаря отъезду Эдуара на Кубок Африки 27-летнему испанцу предоставилась возможность сыграть несколько матчей подряд.
В трех январских матчах Премьер-Лиги Кепа пропустил только два гола, произведя сильное впечатление на Чеха своей игрой.
"Не могу не отметить игру Кепы. Ему пришлось примерить на себя большую роль, и он был великолепен во всех этих матчах, несмотря на более высокое, чем обычно, давление".
"Тебе нужно, чтобы у тебя была сильная команда и чтобы каждый был готов помогать. Вратарская группа очень упорно трудится сообща, чтобы все они были готовы, когда придет момент, поэтому Кепа заслуживает похвалы", — цитирует Чеха Evening Standard.
31.01.2022 09:00
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надеюсь Арисабалага выведет Челси из кризиса, если не сможет, то уволят к марту скорее всего
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