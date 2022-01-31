Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду МЮ
Дочь бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера дебютировала за женскую команду "красных дьяволов".
В воскресенье девушки из "Манчестер Юнайтед" одержали победу 0:2 над "Бриджуотер Юнайтед" в рамках 4-го раунда женского Кубка Англии.
Этот матч оказался примечателен тем, что за три минуты до окончания основного времени под аплодисменты гостевых болельщиков на замену вышла 19-летняя Карна Сульшер, которая, как и ее отец, выступает на позиции нападающего.
Естественно, счастливые родители — уволенный из клуба два месяца назад Оле Гуннар и его супруга Силье — не могли пропустить столь знаменательное событие в карьере своей дочери.
Добавим, Карна находится в системе "Юнайтед" с 2019 года. В этом сезоне она забила 13 голов в 12 матчах за резерв.
31.01.2022 08:00
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