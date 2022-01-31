"Вест Хэм" согласовал стоимость Дарвина Нуньеса

"Вест Хэм" достиг договоренности с "Бенфикой" насчет приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.

В этом сезоне у главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса нет альтернативы Мичейлу Антонио в нападении, поэтому желание "молотобойцев" пригласить новичка на острие атак выглядит логичным.



Попытки "Вест Хэма" обзавестись нужным игроком в январе пока что были тщетны, однако шансы остаются. Как утверждает Sky Sports, "Бенфика" согласилась отпустить 22-летнего Нуньеса в лондонский клуб.



Тем не менее, успеть оформить этот трансфер до дедлайна будет сложно — с логистической точки зрения, потому что сейчас Дарвин находится на другом континенте и во вторник играет за сборную Уругвая против Венесуэлы.



Добавим, что в 25 матчах этого сезона за "Бенфику" оцениваемый в 45 миллионов фунтов Нуньес забил 20 голов. В предыдущие месяцы Дарвина связывали с переходом в "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".