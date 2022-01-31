Лэмпард заключил контракт с "Эвертоном" до 2024 года

Бывший главный тренер "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заключил контракт с "Эвертоном" на два с половиной года.

И хотя назначение Лэмпарда пока не подтверждено официально, Sky Sports сообщает, что Фрэнк уже уладил все формальности и теперь просто дожидается запланированного на понедельник пресс-релиза о своем назначении.



Владелец "Эвертона" Фархад Мошири и прочие боссы мерсисайдского клуба сделали выбор в пользу Лэмпарда после финального раунда переговоров с потенциальными кандидатами в минувшую пятницу. Помимо Фрэнка, на эту работу также претендовали Витор Перейра и Данкан Фергюсон.



В субботу Лэмпард получил официальное предложение о работе, в воскресенье подписал контракт, а в понедельник ожидает совершить свое первое приобретение на новом месте работы — "ириски" близки к аренде полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.



В данный момент Лэмпард также занят формированием своего тренерского штаба, куда, как ожидается, войдет Пол Клемент. А вот поработавшего с Фрэнком в "Челси" и "Дерби" Джоди Морриса в "Эвертоне" не будет.