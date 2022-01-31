Лэмпард заключил контракт с "Эвертоном" до 2024 года

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард заключил контракт с "Эвертоном" на два с половиной года.

И хотя назначение Лэмпарда пока не подтверждено официально, Sky Sports сообщает, что Фрэнк уже уладил все формальности и теперь просто дожидается запланированного на понедельник пресс-релиза о своем назначении.

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири и прочие боссы мерсисайдского клуба сделали выбор в пользу Лэмпарда после финального раунда переговоров с потенциальными кандидатами в минувшую пятницу. Помимо Фрэнка, на эту работу также претендовали Витор Перейра и Данкан Фергюсон.

В субботу Лэмпард получил официальное предложение о работе, в воскресенье подписал контракт, а в понедельник ожидает совершить свое первое приобретение на новом месте работы — "ириски" близки к аренде полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

В данный момент Лэмпард также занят формированием своего тренерского штаба, куда, как ожидается, войдет Пол Клемент. А вот поработавшего с Фрэнком в "Челси" и "Дерби" Джоди Морриса в "Эвертоне" не будет.



Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2022 06:00

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  1. meshuggah 31.01.2022 06:42 # meshuggah
    опять будет клоппа унижать

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  2. liverpyl 31.01.2022 06:39 # liverpyl
    псина пашла тренеровать 3 команду ливерпуля

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  3. wengerrrro 31.01.2022 06:36 # wengerrrro
    что мотивирует клубы заключать контракты с тренерами на 2+ года, если их в итоге увольняют постоянно и выплачивают компенсацию

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  4. chelsea-69 31.01.2022 06:26 # chelsea-69
    Так и до мю доберётся

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  5. gameboy 31.01.2022 06:02 # gameboy
    Теперь стал настоящим портовым Лэмпсом.

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