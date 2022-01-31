Эриксен прошел медицинские проверки перед возвращением в Премьер-Лигу

Полузащитник Кристиан Эриксен с успехом прошел все медицинские проверки и готов официально присоединиться к "Брентфорду".

Ранее в январе стало известно, что Эриксен и "Брентфорд" договорились о контракте до конца сезона, и теперь сделка зависит от медобследования.



Обычно медобследование выглядит формальностью при оформлении трансферов — но не в случае с Кристианом, который перенес остановку сердца на Евро-2020 прошлым летом.



Кроме того, в организм Эриксена был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, который и стал причиной расторжения контракта 29-летнего датчанина с "Интером" — в Италии играть в футбол с таким девайсом запрещено.



Однако Sky Sports стало известно, что Эриксен прошел все медицинские проверки и теперь возвращается в Лондон, где он провел шесть с половиной лет, выступая за "Тоттенхэм".