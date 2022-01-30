"Ливерпуль" обсуждает покупку Фабиу Карвалью

Фабиу Карвалью "Ливерпуль" пытается оформить еще одно приобретение до закрытия трансферного окна, продвигаясь в переговорах с "Фулхэмом" насчет вингера Фабиу Карвалью.

19-летний Карвалью ярко проявляет себя в этом сезоне, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи за лидеров Чемпионшипа.

"Фулхэм" совершенно не хочет терять Карвалью, который находится в системе клуба восемь лет, однако контракт Фабиу истекает в конце этого сезона.

Как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" предложил "дачникам" 5 миллионов фунтов и возможность сохранить Карвалью до конца сезона, но уже на правах аренды.

Если Карвалью все же останется в "Фулхэме" и грядущим летом перейдет в другой английский клуб, то размер компенсации определит трибунал — как это было в случае с Харви Эллиотт, который присоединился к "Ливерпулю" как раз от "дачников".

Добавим, что Карвалью родился в Португалии, но сейчас выступает за юношескую сборную Англии.


Метки Карвалью, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 23:00

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  1. true-manc 30.01.2022 23:03 # true-manc
    какой-то чемпионшиповский бомжара - настоящий уровень лузерпуков)))

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