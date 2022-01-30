Ндомбеле близок к возвращению в "Лион"
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле близок к возвращению в "Лион" на правах аренды.
Ранее в январе ПСЖ назывался приоритетным направлением для Ндомбеле, которого также сватали в "Эвертон" и "Валенсию".
Однако Sky Sports ожидает, что остаток этого сезона Танги проведет в "Лионе", который и продал его "шпорам" за 63 миллиона фунтов в 2019 году.
25-летнему французу предстоит заменить в "Лионе" Бруно Гимараэса, который сегодня завершил свой переход в "Ньюкасл".
Источник добавляет, что "Лион" настаивает на включении в арендное соглашение опции по выкупу.
30.01.2022 22:00
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Блеееее,ЧЕЛСИ не спи, такой топарик ускользает.
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