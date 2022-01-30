Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле близок к возвращению в "Лион" на правах аренды.

Ранее в январе ПСЖ назывался приоритетным направлением для Ндомбеле, которого также сватали в "Эвертон" и "Валенсию".



Однако Sky Sports ожидает, что остаток этого сезона Танги проведет в "Лионе", который и продал его "шпорам" за 63 миллиона фунтов в 2019 году.



25-летнему французу предстоит заменить в "Лионе" Бруно Гимараэса, который сегодня завершил свой переход в "Ньюкасл".



Источник добавляет, что "Лион" настаивает на включении в арендное соглашение опции по выкупу.