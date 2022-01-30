"Ньюкасл" усилился Бруно Гимараэсом

"Ньюкасл" совершил свое третье приобретение в январе, подтвердив переход полузащитника Бруно Гимараэса из "Лиона".

Пройдя медобследование на родине в Бразилии, Гимараэс заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2026 года. Выступать за команду Эдди Хау 24-летний бразилец будет под 39-м номером.



Если верить трансферному эксперту Фабрицио Романо, Гимараэс обошелся "Ньюкаслу" в 40 миллионов евро (35 млн. фунтов). Еще 8 млн. евро (6.7 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.



Помимо "Ньюкасла", интерес к Гимараэсу также приписывали "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако "сороки" оказались расторопнее всех.



В "Лионе" Бруно провел два года, перебравшись во французский клуб из "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2020. За сборную Бразилии полузащитник провел три матча.



Как раз в расположении национальной команды Гимараэс сейчас и находится, поэтому в Ньюкасл прибудет не раньше четверга.



"Бруно — очень яркий талант, и он был одной из наших приоритетных целей, поэтому я рад заполучить его. О немедленно сделает нас сильнее, и он готов к брошенному нам вызову".



"Он выделялся своей игрой во Франции, и он полноценный игрок сборной Бразилии, поэтому я не сомневаюсь, что наши болельщики будут наслаждаться его игрой. Мы предвкушаем его прибытие в клуб после выступления за сборную", — сообщил Хау.