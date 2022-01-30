Обамеянг близок к переходу в "Барселону"

"Барселона" продвигается в переговорах насчет аренды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг по-прежнему находится в опале у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который готов отпустить Пьер-Эмерика в январе, несмотря на то, что не обзавелся другим нападающим.



Ранее в январе Обамеянг отказался от переезда в Саудовскую Аравию, поскольку предпочитает выступать за серьезный европейский клуб, и "Барселона" как раз может стать таким вариантом.



Как сообщает Sky Sports, "Барселона" собирается взять 32-летнего габонца в аренду до конца сезона, но без опции или обязательства по выкупу. В данный момент два клуба обсуждают пропорции, в которых они будут выплачивать зарплату африканца в 350 тысяч фунтов в неделю.



Интерес к Обамеянгу также проявлял "Ювентус", однако клуб из Турина смог бы позволить себе Пьер-Эмерика, только если бы "Атлетико" согласился досрочно отозвать из аренды Альваро Морату, что маловероятно.