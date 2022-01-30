"Ньюкасл" согласовал покупку Берна и обсуждает аренду Хендерсона

Дин Хендерсон "Ньюкасл" согласовал стоимость защитника "Брайтона" Дэна Берна и ведет переговоры насчет аренды голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Если верить слухам, ранее в январе "Брайтон" отклонил два предложения "Ньюкасла" по Берну. Однако "сороки" не опустили руки и в конце концов убедили "чаек" отпустить Дэна за 13 миллионов фунтов.

Берн, чей контракт с "Брайтоном", истекает в следующем году с детства болеет за "Ньюкасл". Сейчас 29-летний англичанин уже направляется на северо-восток страны для прохождения медобследования, сообщает Sky Sports.

А Manchester Evening News утверждает, что "сороки" также обсуждают аренду Хендерсона до конца сезона. Клубу с "Сент-Джеймс Парк" придется заплатить некоторую компенсацию "Юнайтед" и взять на себя зарплату Дина в 110 тыс. фунтов в неделю.

Если сделка по Хендерсону состоится, это исключит временный переход вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда в "Ньюкасл" — клубам Премьер-Лиги разрешено брать не более одного игрока в аренду друг у друга.


Метки Берн, Брайтон, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 18:00

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  1. gary47 30.01.2022 18:34 # gary47
    Зачем им голкипер в этом сезоне? Дубравка неплохо стоит. И Дарлоу достойно подменял его. В следующем сезоне уже будет смысл заморачиваться на более сильных киперов. Сейчас им больше нужен еще один форвард и креативный хавбек. Лингард - идеальный вариант.

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  2. englandonelove 30.01.2022 18:25 # englandonelove
    Оставьте Брайтон в покое суки, самая играющая команда из середняков
    Поттер топ!!

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