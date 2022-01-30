"Ньюкасл" согласовал покупку Берна и обсуждает аренду Хендерсона

"Ньюкасл" согласовал стоимость защитника "Брайтона" Дэна Берна и ведет переговоры насчет аренды голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Если верить слухам, ранее в январе "Брайтон" отклонил два предложения "Ньюкасла" по Берну. Однако "сороки" не опустили руки и в конце концов убедили "чаек" отпустить Дэна за 13 миллионов фунтов.



Берн, чей контракт с "Брайтоном", истекает в следующем году с детства болеет за "Ньюкасл". Сейчас 29-летний англичанин уже направляется на северо-восток страны для прохождения медобследования, сообщает Sky Sports.



А Manchester Evening News утверждает, что "сороки" также обсуждают аренду Хендерсона до конца сезона. Клубу с "Сент-Джеймс Парк" придется заплатить некоторую компенсацию "Юнайтед" и взять на себя зарплату Дина в 110 тыс. фунтов в неделю.



Если сделка по Хендерсону состоится, это исключит временный переход вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда в "Ньюкасл" — клубам Премьер-Лиги разрешено брать не более одного игрока в аренду друг у друга.