"Ньюкасл" согласовал покупку Берна и обсуждает аренду Хендерсона
"Ньюкасл" согласовал стоимость защитника "Брайтона" Дэна Берна и ведет переговоры насчет аренды голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.
Если верить слухам, ранее в январе "Брайтон" отклонил два предложения "Ньюкасла" по Берну. Однако "сороки" не опустили руки и в конце концов убедили "чаек" отпустить Дэна за 13 миллионов фунтов.
Берн, чей контракт с "Брайтоном", истекает в следующем году с детства болеет за "Ньюкасл". Сейчас 29-летний англичанин уже направляется на северо-восток страны для прохождения медобследования, сообщает Sky Sports.
А Manchester Evening News утверждает, что "сороки" также обсуждают аренду Хендерсона до конца сезона. Клубу с "Сент-Джеймс Парк" придется заплатить некоторую компенсацию "Юнайтед" и взять на себя зарплату Дина в 110 тыс. фунтов в неделю.
Если сделка по Хендерсону состоится, это исключит временный переход вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда в "Ньюкасл" — клубам Премьер-Лиги разрешено брать не более одного игрока в аренду друг у друга.
30.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
Зачем им голкипер в этом сезоне? Дубравка неплохо стоит. И Дарлоу достойно подменял его. В следующем сезоне уже будет смысл заморачиваться на более сильных киперов. Сейчас им больше нужен еще один форвард и креативный хавбек. Лингард - идеальный вариант.
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Оставьте Брайтон в покое суки, самая играющая команда из середняков
Поттер топ!!
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