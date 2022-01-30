Ван де Бек выбрал "Эвертон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек близок к переходу в "Эвертон" на правах аренды.

BBC может подтвердить, что Ван де Бек получил разрешение наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника отправиться за игровой практикой в другой клуб до конца сезона.



Заполучить Донни в зимнее окно хотели "Кристал Пэлас" и некоторые зарубежные клубы, включая "Валенсию", однако выбор 24-летнего голландца пал на "Эвертон".



К слову, "ириски" пытались арендовать Ван де Бека еще прошлым летом. Увольнения директора Марселя Брандса и тренера Рафаэля Бенитеса не помешали мерсисайдскому клубу вернуться за Донни.



В данный момент "Эвертон" испытывает острый дефицит полузащитников, потому что Том Дэвис, Абдулай Дукуре и Фабиан Дельф будут отсутствовать с травмами до марта.



Ожидается, что "ириски" полностью возьмут на себя зарплату Ван де Бека в остатке сезона.