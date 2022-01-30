"Тоттенхэм" договорился об аренде Кулусевски

"Тоттенхэм" приблизился к своему первому приобретению в январе, согласовав аренду вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевскии.

Арендное соглашение двух клубов будет предусматривать опцию выкупа — предположительно, за 25 миллионов фунтов. Эта опция превратится в обязательство, если "Тоттенхэм" квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон или если Кулусевски сыграет определенное количество матчей.



По информации Sky Sports, уже сегодня 21-летний игрок сборной Швеции прилетает в Лондон, чтобы пройти медобследование и уладить оставшиеся формальности.



"Шпоры" обратились к варианту с Кулусевски, сыгравшим 27 матчей за "Ювентус" в этом сезоне, после того, как упустили Адаму Траоре и Луиса Диаса.



Отметим, что два года назад Деян был куплен в "Ювентус" из "Аталанты" за 37 млн. фунтов Фабио Паратичи, который ныне трудится спортивным директором "шпор".