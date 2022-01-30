"Ливерпуль" купил Луиса Диаса
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Порту" и сборной Колумбии Луиса Диаса.
Пройдя медицинское обследование, Диас заключил с "Ливерпулем" контракт до 2027 года. Луис обошелся "красным" в 37.5 млн. фунтов, а еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
И хотя ранее в январе переговоры о покупке Диаса вел "Тоттенхэм", интерес "Ливерпуля" к Луису не является внезапным. BBC утверждает, что колумбиец был целью номер один для Юргена Клоппа прошлым летом, но тогда "Порту" оценил свою звезду почти в 50 млн. фунтов.
25-летний Диас, взявший в "Ливерпуле" 23-й номер, провел в "Пору" два с половиной сезона, за это время забив 41 гол в 125 матчах. За сборную своей страны Луис отличился семь раз в 31 поединке.
Диасу еще предстоит получить разрешение на работу в Англии, вдобавок во вторник вечером он играет за свою сборную против Аргентины, поэтому Луис сможет присоединиться к команде Клоппа ближе к концу следующей недели.
"Я всегда верил в то, что в январе ты должен покупать только тех игроков, которых хотел бы купил летом, и в случае с Луисом это именно так. Он выдающийся игрок, и мы очень давно за ним следили".
"Мы верим, что он обладает всем необходимым, чтобы адаптироваться к нашей игре и Премьер-Лиге, физически и душевно. Он голоден до успеха и знает, что ради достижения своих целей нужно сражаться. Бесспорно, он боец. Он техничный игрок, который всегда нацелен на чужие ворота", — сообщил Клопп о своем новичке.
30.01.2022 16:00
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(ответить)
Если сайт основал ггшка, это по умолчанию проклятое место, где рано или поздно начнут обсуждать внешность мужиков.
(ответить)
Как же завидует нищебродси.
(ответить)
фейл, выглядит как узник освенцима, очень хрупкий и слабый игрок, и за это недоразумение лузерка вывалила 60 лямов?)) норм порто подоил лохов....ну глянем как он будет отсиживать яйца на лавке вместе с кейта и конате
(ответить)
Луис, которого мы заслужили
(ответить)
Бентанкур чем знаменит братишки? Фамилия на слуху, но в замесах чёт его не замечал. Но вроде симпатичный парень, хоть приятно будет смотреть на него, не то что додик Диаз. Кейн с Диазом, я бы не смог смотреть на двух страшных людей одновременно.
(ответить)
Всем Минаминам, Конатенам, Кейтанам и Окследчамберленам, привет!
Остальным портовым обморокам — третья нога Лукаки в рот, какуля на живот.
(ответить)
Хорошо, что не подписали этого додика, в Тоттенхэме должны играть только красивые люди. (Харри Кейн не в счёт)
(ответить)
лучший зимний трансфер в Европе
(ответить)
Нормальный игрок, адекватная замена Мане.
Не понимаю, почему пенсы недовольствуются фейсом Диаса? Диего Коста в принципе не краше был, главное чтобы игрок был хороший, а с лица воду не пить.
(ответить)
sausage
Кстати, смотрим прям сейчас топаря, без пяти минут красного, в матче с Перу.
Источник: http://fapl.ru/posts/91042/
Колумбия 0 : 1 Перу
(ответить)
зимние трансфер колбасы по умолчанию огонь
будет шпилить ситу и других прошмандовок типа челсе
(ответить)
Цикл твитов между болельщиками других клубов АПЛ в Твиттере:
Фан «Арсенала»: «Жота и Диас в сумме 80 млн., «Арсенал» же слил 72 млн. на Пепе».
Фан «МЮ»: «80 млн. нам стоил Магуайр, если тебя это утешит».
Фан «Челси»: «Отдали 170 млн. За Лукаку и Хавертца, вдруг тебе полегчает.
Источник: http://fapl.ru/posts/91080/?c=1#c7492687
Оруууу
(ответить)
Дайте норм ссылку на Надаль Медведев …
(ответить)
КОРОЛИ:
> покупают главного аргентинского таланта (нового Агуэро) за 18 млн
скузня:
> покупают 25-летний шлак (максимум новый Минамино) за 50 млн
и после этого наши портовые сучки заглотульки будут кукарекать о трансферных расходах КОРОЛЕЙ?))) Ору
(ответить)
Был футболистом, стал пидорасом портовым
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судя по всему, очередной груич
(ответить)
Поздравления колбасному цеху!
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удачи колумбийцу, игроки с таким характером приживаются в ливерпуле
(ответить)
Продали Торреса за 58,5 млн и купили Диаса за 50, хорошее ТО.
(ответить)
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