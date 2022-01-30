"Ливерпуль" купил Луиса Диаса

Луис Диас "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Порту" и сборной Колумбии Луиса Диаса.

Пройдя медицинское обследование, Диас заключил с "Ливерпулем" контракт до 2027 года. Луис обошелся "красным" в 37.5 млн. фунтов, а еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

И хотя ранее в январе переговоры о покупке Диаса вел "Тоттенхэм", интерес "Ливерпуля" к Луису не является внезапным. BBC утверждает, что колумбиец был целью номер один для Юргена Клоппа прошлым летом, но тогда "Порту" оценил свою звезду почти в 50 млн. фунтов.

25-летний Диас, взявший в "Ливерпуле" 23-й номер, провел в "Пору" два с половиной сезона, за это время забив 41 гол в 125 матчах. За сборную своей страны Луис отличился семь раз в 31 поединке.

Диасу еще предстоит получить разрешение на работу в Англии, вдобавок во вторник вечером он играет за свою сборную против Аргентины, поэтому Луис сможет присоединиться к команде Клоппа ближе к концу следующей недели.

"Я всегда верил в то, что в январе ты должен покупать только тех игроков, которых хотел бы купил летом, и в случае с Луисом это именно так. Он выдающийся игрок, и мы очень давно за ним следили".

"Мы верим, что он обладает всем необходимым, чтобы адаптироваться к нашей игре и Премьер-Лиге, физически и душевно. Он голоден до успеха и знает, что ради достижения своих целей нужно сражаться. Бесспорно, он боец. Он техничный игрок, который всегда нацелен на чужие ворота", — сообщил Клопп о своем новичке.


Метки Диас, Ливерпуль, Порту, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 30.01.2022 17:03 # fanstevengerrard
    Глава МИД Великобритании Лиз Трасс анонсировала новый законопроект о санкциях, которые затронут интересы "имеющих прямую связь с Кремлём" людей.

    "Мы собираемся расширить [санкции] таким образом, чтобы их можно было применить к любой компании, представляющей интерес для Кремля и режима в России, так что путинским олигархам будет негде спрятаться", - объявила Трасс.

    Трасс также сказала, что "ничего нельзя списывать со счетов" в ответ на вопрос о возможной конфискации собственности российских олигархов.

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  2. m-ballack 30.01.2022 17:01 # m-ballack
    Если сайт основал ггшка, это по умолчанию проклятое место, где рано или поздно начнут обсуждать внешность мужиков.

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  3. van-dijk 30.01.2022 17:01 # van-dijk
    Как же завидует нищебродси.

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  4. bezviz 30.01.2022 16:59 # bezviz
    фейл, выглядит как узник освенцима, очень хрупкий и слабый игрок, и за это недоразумение лузерка вывалила 60 лямов?)) норм порто подоил лохов....ну глянем как он будет отсиживать яйца на лавке вместе с кейта и конате

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  5. largo-winch 30.01.2022 16:56 # largo-winch
    Луис, которого мы заслужили

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  6. vagifspurs 30.01.2022 16:48 # vagifspurs
    Бентанкур чем знаменит братишки? Фамилия на слуху, но в замесах чёт его не замечал. Но вроде симпатичный парень, хоть приятно будет смотреть на него, не то что додик Диаз. Кейн с Диазом, я бы не смог смотреть на двух страшных людей одновременно.

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  7. sellman 30.01.2022 16:40 # sellman
    Всем Минаминам, Конатенам, Кейтанам и Окследчамберленам, привет!

    Остальным портовым обморокам — третья нога Лукаки в рот, какуля на живот.

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  8. vagifspurs 30.01.2022 16:39 # vagifspurs
    Хорошо, что не подписали этого додика, в Тоттенхэме должны играть только красивые люди. (Харри Кейн не в счёт)

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  9. ian 30.01.2022 16:35 # ian
    лучший зимний трансфер в Европе

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  10. girasimus 30.01.2022 16:34 # girasimus
    Нормальный игрок, адекватная замена Мане.
    Не понимаю, почему пенсы недовольствуются фейсом Диаса? Диего Коста в принципе не краше был, главное чтобы игрок был хороший, а с лица воду не пить.

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  11. englandonelove 30.01.2022 16:33 # englandonelove
    sausage

    Кстати, смотрим прям сейчас топаря, без пяти минут красного, в матче с Перу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91042/

    Колумбия 0 : 1 Перу

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  12. superperez101 30.01.2022 16:31 # superperez101
    зимние трансфер колбасы по умолчанию огонь
    будет шпилить ситу и других прошмандовок типа челсе

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  13. felix-the-cat 30.01.2022 16:28 # felix-the-cat
    Цикл твитов между болельщиками других клубов АПЛ в Твиттере:

    Фан «Арсенала»: «Жота и Диас в сумме 80 млн., «Арсенал» же слил 72 млн. на Пепе».

    Фан «МЮ»: «80 млн. нам стоил Магуайр, если тебя это утешит».
    Фан «Челси»: «Отдали 170 млн. За Лукаку и Хавертца, вдруг тебе полегчает.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91080/?c=1#c7492687




    Оруууу

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  14. chelsealondon 30.01.2022 16:27 # chelsealondon
    Дайте норм ссылку на Надаль Медведев …

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  15. true-manc 30.01.2022 16:24 # true-manc
    КОРОЛИ:
    > покупают главного аргентинского таланта (нового Агуэро) за 18 млн

    скузня:
    > покупают 25-летний шлак (максимум новый Минамино) за 50 млн

    и после этого наши портовые сучки заглотульки будут кукарекать о трансферных расходах КОРОЛЕЙ?))) Ору

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  16. gameboy 30.01.2022 16:23 # gameboy
    Был футболистом, стал пидорасом портовым

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  17. true-manc 30.01.2022 16:14 # true-manc
    судя по всему, очередной груич

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  18. chelsiukpro 30.01.2022 16:14 # chelsiukpro
    Поздравления колбасному цеху!

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  19. liverfun 30.01.2022 16:08 # liverfun
    удачи колумбийцу, игроки с таким характером приживаются в ливерпуле

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  20. shakur 30.01.2022 16:06 # shakur
    Продали Торреса за 58,5 млн и купили Диаса за 50, хорошее ТО.

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