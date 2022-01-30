"Ливерпуль" купил Луиса Диаса

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Порту" и сборной Колумбии Луиса Диаса.

Пройдя медицинское обследование, Диас заключил с "Ливерпулем" контракт до 2027 года. Луис обошелся "красным" в 37.5 млн. фунтов, а еще 12.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



И хотя ранее в январе переговоры о покупке Диаса вел "Тоттенхэм", интерес "Ливерпуля" к Луису не является внезапным. BBC утверждает, что колумбиец был целью номер один для Юргена Клоппа прошлым летом, но тогда "Порту" оценил свою звезду почти в 50 млн. фунтов.



25-летний Диас, взявший в "Ливерпуле" 23-й номер, провел в "Пору" два с половиной сезона, за это время забив 41 гол в 125 матчах. За сборную своей страны Луис отличился семь раз в 31 поединке.



Диасу еще предстоит получить разрешение на работу в Англии, вдобавок во вторник вечером он играет за свою сборную против Аргентины, поэтому Луис сможет присоединиться к команде Клоппа ближе к концу следующей недели.



"Я всегда верил в то, что в январе ты должен покупать только тех игроков, которых хотел бы купил летом, и в случае с Луисом это именно так. Он выдающийся игрок, и мы очень давно за ним следили".



"Мы верим, что он обладает всем необходимым, чтобы адаптироваться к нашей игре и Премьер-Лиге, физически и душевно. Он голоден до успеха и знает, что ради достижения своих целей нужно сражаться. Бесспорно, он боец. Он техничный игрок, который всегда нацелен на чужие ворота", — сообщил Клопп о своем новичке.