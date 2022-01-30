Игрок из полупрофессионального клуба отказал "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" был выставлен на посмешище, не сумев договориться даже о покупке вингера Олли Таннера из полупрофессионального клуба "Льюис".

Весь январь главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте твердит о необходимости усиления состава, однако за сутки с небольшим до закрытия зимнего трансферного окна "шпоры" остаются без усиления.



"Тоттенхэм" упустил обе своих приоритетных трансферных цели, не сумев опередить "Барселону" в борьбе за Адаму Траоре и позволив "Ливерпулю" перехватить Луиса Диаса.



Но даже с менее звездными игроками "Тоттенхэму" не везет. Квинтэссенцией этого трансферного окна для лондонского клуба стало сорвавшееся приобретение 19-летнего Таннера.



В официальном заявлении "Льюиса", клуба седьмого-восьмого английского дивизиона, говорится, что "Тоттенхэм" согласовал покупку Таннера, но сделки не будет, потому что "шпоры" не смогли договориться с самим Олли об условиях личного контракта.



Добавим, что "Тоттенхэм" планировал взять оцениваемого в 100 тысяч фунтов Таннера в молодежную команду. Очередной сорвавшийся трансфер "шпор" стал поводом для множества шуток в социальных сетях.