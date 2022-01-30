Президент "Ривер Плейт" подтвердил, что "Сити" покупает Альвареса

Президент "Ривер Плейт" Брито подтвердил, что "Манчестер Сити" покупает нападающего Хулиана Альвареса.

По информации Manchester Evening News, "Сити" заплатит за Альвареса 17.9 млн. фунтов, однако к команде Хосепа Гвардиолы 21-летний аргентинец присоединится только перед стартом следующего сезона.



В минувшем сезоне аргентинского первенства Альварес выиграл с "Ривер Плейт" титул, стал лучшим бомбардиром дивизиона, а также был признан Игроком Года в Южной Америке.



"Мы полностью согласовали продажу Хулиана в "Манчестер Сити". Сделка заключена. Он останется здесь, в "Ривер Плейт", на правах аренды до 7 июля", — цитирует Брито журналист Фабрицио Романо.