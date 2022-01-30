Президент "Ривер Плейт" подтвердил, что "Сити" покупает Альвареса
Президент "Ривер Плейт" Брито подтвердил, что "Манчестер Сити" покупает нападающего Хулиана Альвареса.
По информации Manchester Evening News, "Сити" заплатит за Альвареса 17.9 млн. фунтов, однако к команде Хосепа Гвардиолы 21-летний аргентинец присоединится только перед стартом следующего сезона.
В минувшем сезоне аргентинского первенства Альварес выиграл с "Ривер Плейт" титул, стал лучшим бомбардиром дивизиона, а также был признан Игроком Года в Южной Америке.
"Мы полностью согласовали продажу Хулиана в "Манчестер Сити". Сделка заключена. Он останется здесь, в "Ривер Плейт", на правах аренды до 7 июля", — цитирует Брито журналист Фабрицио Романо.
30.01.2022 14:00
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КОРОЛИ! Если останется в команде, интригующий трансфер. 17.9 миллионов. Лол. Ну это конечно не Диас какой-то за 60 :)
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ну и если кто не знал вот как обычно они эти трофеи покупают:
Компанию Wega, которая является одним из спонсоров «Манчестер Сити», заподозрили в фиктивной деятельностиКомпанию Wega, которая является одним из спонсоров «Манчестер Сити», заподозрили в фиктивной деятельности.
Сайт Off The Pitch провел расследование деятельности Wega, которая спонсирует «Манчестер Сити» с 2015 года, а также является официальным партнером английского клуба в вопросе защищенных бесконтактных платежей.
Выяснилось, что на данный момент компания не предлагает клиентам ни одного продукта, а на LinkedIn или других сайтах не удается найти ни одного сотрудника Wega. Компания зарегистрирована в Швейцарии, а в качестве контактного телефона у нее указан неактивный номер в Англии.
Также компания запустила в Катаре «киберспортивный чемпионат мира» с призовым фондом в 15 миллионов долларов, который должен проходить параллельно с чемпионатом мира 2022 года. Но подробности киберспортивного турнира так и не были опубликованы, а официальные представители чемпионата мира ничего не знают о турнире.
Расследование было начато на фоне публикации «Сити» отчета за финансовый год-2020/2021, где английский клуб объявил о доходах в 569,8 миллиона фунтов, 271 из которых отмечены как коммерческая выручка. В 2020 году клуб был оштрафован на 10 миллионов евро за отказ сотрудничать с УЕФА по делу о стоимости спонсорских контрактов.
«Манчестер Сити» отказался комментировать информацию о Wega.
Обыкновенные Бестрофейные МОШЕННИКИ пытающиеся на нефтяные деньги купить трофеи и титулы.
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с нетерпением ждем на Эмптихад. Может быть хотя бы он поможет НАКОНЕЦ выиграть хоть 1 раз бестрофейному нольсити Лигу Чемпионов. Уже 52 года ждут голубые болельщики хоть какой нибудь европейский трофей.
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