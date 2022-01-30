Мейсон Гринвуд избил свою девушку

Мейсон Гринвуд Девушка Мейсона Гринвуда обвинила нападающего "Манчестер Юнайтед" в избиении.

Ранее в воскресенье Гарриет Робсон, возлюбленная Гринвуда, опубликовала в инстаграме несколько "сторис" со множественными телесными повреждениями, синяками и кровоподтеками.

"Каждому, кто хочет знать, как на самом деле Мейсон Гринвуд обращается со мной", — гласит подпись к ролику.

Дабы развеять какие-либо сомнения, позже Робсон выложила аудиозапись, на которой 20-летний игрок сборной Англии оскорбляет ее и угрожает ей.

"Юнайтед" уже выпустил официальное заявление по этому поводу, отказавшись давать комментарии до установления всех фактов, но заверив, что клуб выступает против любых видов насилия.

Девушка Мейсона Гринвуда


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1149

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 30.01.2022 13:38 # gerrard08
    Обратите внимание что из раза в раз только скамы ведут себя как животные. Гнилой клуб- гнилые игроки.

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  2. frisby 30.01.2022 13:37 # frisby
    ничего нового. в помойке это уже за положняк пиздить баб. Гигз не даст соврать. Вот только почему до сих пор молчат скамовские абосранные иксперты - ньювел, пердинанд, рыжий скунс и этот бородатый ублюдок гирой? Которые так любят осуждать и игроков других команд

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  3. felix-the-cat 30.01.2022 13:34 # felix-the-cat
    Типичное скамовское чмо

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  4. vandersexxx 30.01.2022 13:29 # vandersexxx
    Велбак 3.0 поедет греть нары по этому уже наигрывают Велбака 4.0

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  5. keane16 30.01.2022 13:26 # keane16
    Ну наконец оправдал 11й номер на спине, заебись

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  6. vyrentz 30.01.2022 13:20 # vyrentz
    Только полупокер может поднять руку на девушку. Пизда ему теперь, фемки сожрут с потрохами. Нет больше такого футболиста

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  7. yela 30.01.2022 13:17 # yela
    Бля, какой дебил малолетний. Находят шлюх в барах, а потом проблем по уши.
    У соски губа от ботекса лопнула, там по ебалу сильно бить не нужно

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  8. tursa 30.01.2022 13:15 # tursa
    Преемственность одним словом

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  9. dexter 30.01.2022 13:13 # dexter
    О, бастард Гиггза.

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  10. shakur 30.01.2022 13:12 # shakur
    Сомнительно, кровь должна быть размазана по лицу, а выглядит словно она к своему лицу даже не притронулась после "побоев".

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  11. scholes18 30.01.2022 13:11 # scholes18
    ради денег терпела такое, а сейчас решила поиметь с него напоследок крупную сумму перед расставанием, шлюха ебаная.
    а Гринвуд дурачок молодой.

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  12. liverpool888 30.01.2022 13:11 # liverpool888
    хреновая новость, в Англии клеше навешивают очень быстро. а клубам не нужны игроки с плохой репутацией. а ведь парнишка постепенно подбирался к основе клуба и демонстрировал хорошие результаты.

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  13. brown-ale 30.01.2022 13:09 # brown-ale
    Достойный преемник Гиггза.

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  14. insadman6 30.01.2022 13:07 # insadman6
    рип карьера

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  15. mata05 30.01.2022 13:05 # mata05
    Размазала на епле кетчуп

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  16. gameboy 30.01.2022 13:01 # gameboy
    традиции скама

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  17. timac 30.01.2022 13:01 # timac
    а шо в этом гейском клубе еще кто-то с девками встречается или это для прикрытия?

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