Мейсон Гринвуд избил свою девушку

Девушка Мейсона Гринвуда обвинила нападающего "Манчестер Юнайтед" в избиении.

Ранее в воскресенье Гарриет Робсон, возлюбленная Гринвуда, опубликовала в инстаграме несколько "сторис" со множественными телесными повреждениями, синяками и кровоподтеками.



"Каждому, кто хочет знать, как на самом деле Мейсон Гринвуд обращается со мной", — гласит подпись к ролику.



Дабы развеять какие-либо сомнения, позже Робсон выложила аудиозапись, на которой 20-летний игрок сборной Англии оскорбляет ее и угрожает ей.



"Юнайтед" уже выпустил официальное заявление по этому поводу, отказавшись давать комментарии до установления всех фактов, но заверив, что клуб выступает против любых видов насилия.







