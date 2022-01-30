Мейсон Гринвуд избил свою девушку
Девушка Мейсона Гринвуда обвинила нападающего "Манчестер Юнайтед" в избиении.
Ранее в воскресенье Гарриет Робсон, возлюбленная Гринвуда, опубликовала в инстаграме несколько "сторис" со множественными телесными повреждениями, синяками и кровоподтеками.
"Каждому, кто хочет знать, как на самом деле Мейсон Гринвуд обращается со мной", — гласит подпись к ролику.
Дабы развеять какие-либо сомнения, позже Робсон выложила аудиозапись, на которой 20-летний игрок сборной Англии оскорбляет ее и угрожает ей.
"Юнайтед" уже выпустил официальное заявление по этому поводу, отказавшись давать комментарии до установления всех фактов, но заверив, что клуб выступает против любых видов насилия.
mason greenwood. get him arrested. pic.twitter.com/hPnKU97HWq— ayush (@skyzxn7_) January 30, 2022
30.01.2022 13:00
Просмотров: 1149
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Последние комментарии:
Обратите внимание что из раза в раз только скамы ведут себя как животные. Гнилой клуб- гнилые игроки.
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ничего нового. в помойке это уже за положняк пиздить баб. Гигз не даст соврать. Вот только почему до сих пор молчат скамовские абосранные иксперты - ньювел, пердинанд, рыжий скунс и этот бородатый ублюдок гирой? Которые так любят осуждать и игроков других команд
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Типичное скамовское чмо
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Велбак 3.0 поедет греть нары по этому уже наигрывают Велбака 4.0
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Ну наконец оправдал 11й номер на спине, заебись
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Только полупокер может поднять руку на девушку. Пизда ему теперь, фемки сожрут с потрохами. Нет больше такого футболиста
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Бля, какой дебил малолетний. Находят шлюх в барах, а потом проблем по уши.
У соски губа от ботекса лопнула, там по ебалу сильно бить не нужно
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Преемственность одним словом
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О, бастард Гиггза.
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Сомнительно, кровь должна быть размазана по лицу, а выглядит словно она к своему лицу даже не притронулась после "побоев".
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ради денег терпела такое, а сейчас решила поиметь с него напоследок крупную сумму перед расставанием, шлюха ебаная.
а Гринвуд дурачок молодой.
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хреновая новость, в Англии клеше навешивают очень быстро. а клубам не нужны игроки с плохой репутацией. а ведь парнишка постепенно подбирался к основе клуба и демонстрировал хорошие результаты.
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Достойный преемник Гиггза.
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рип карьера
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Размазала на епле кетчуп
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традиции скама
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а шо в этом гейском клубе еще кто-то с девками встречается или это для прикрытия?
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