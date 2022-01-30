"Тоттенхэм" надеется купить Спенса и Биссума

"Тоттенхэм" надеется приобрести правого защитника Джеда Спенса и полузащитника Ива Биссума в заключительный день зимнего трансферного окна.

Пока "Тоттенхэм" остается без усиления в январе, проиграв борьбу "Барселоне" за Адаму Траоре и "Ливерпулю" за Луиса Диаса.



Однако в Северном Лондоне не опускают руки и надеются порадовать своего главного тренера Антонио Конте перед самым дедлайном.



Ранее в январе Биссума интересовались "Астон Вилла" и "Ньюкасл". Контакт Ива с "Брайтоном" истекает через 18 месяцев, поэтому "шпоры" уверены, что игрок может быть доступен для трансфера по правильной цене.



Освободить место для Биссума, сообщает Daily Mirror, "Тоттенхэм" собирается с помощью избавления от Танги Ндомбеле и Деле Алли.



Спенс этот сезон проводит за "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Мидлсбро", и Конте считает, что Джед мог бы раскрыться в качестве правого вингбека, где он изначально видел Траоре.