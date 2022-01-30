Эллардайс раскритиковал МЮ за сорвавшийся трансфер Холанда

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за сорвавшееся приобретение нападающего Эрлинга Холанда два года назад.

Не найдя подхода к агенту Мино Райоле, "Юнайтед" позволил Холанду сменить "Ред Булл" на дортмундскую "Боруссию" в январе 2020.



Эллардайс называет это "крупнейшей ошибкой" и верит, что Холанд мог бы спасти Оле Гуннара Сульшера от увольнения.



"Я по-прежнему считаю, что Оле Гуннар Сульшер до сих пор тренировал бы "Манчестер Юнайтед", если бы они заполучили тогда Холанда".



"Я был ошеломлен, когда "Манчестер Юнайтед" решил уступить его. А ведь Оле прежде уже работал с ним".



"Говорят, дело в финансах, и если так, то это крупнейшая ошибка, что совершил "Манчестер Юнайтед" — не Оле. Думаю, Оле сохранял бы работу до сих пор, если бы они купили его".



"Клуб, который сможет подписать его, получит огромный импульс. Потому что он гарантирует тебе 30 голов за сезон в следующие семь или восемь лет, если — стучу по дереву — сможет избегать травм".



"С ним ты никогда не угодишь в беду, но остальная команда должна ему соответствовать, потому что он хочет побеждать", — сообщил Эллардайс Daily Mirror.