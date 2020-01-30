Кассано раскритиковал Влаховича за отказ от перехода в "Арсенал"
Бывший игрок "Реала", "Ромы", "Милана", Интера" и сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нападающего Душана Влаховича за отказ от перехода в "Арсенал".
На текущей неделе, в свой 22-й День рождения, Влахович перешел из "Фиорениты" в "Ювентус", положив конец слухам, сватавшим его в "Арсенал".
Чутье подсказывает Кассано, что Влахович слишком поверил в себя, сразу отправившись в такой большой клуб. Антонио кажется, что Душану требовался промежуточный шаг.
"При Аллегри "Ювентус" не изменится — ни в следующем году, ни через 10 лет".
"На мой взгляд, он принял сенсационно ошибочное решение. Думаю, такого рода игроку нужно было сделать промежуточный шаг, отправившись в команду вроде "Арсенала", "Тоттенхэма" или подписавшей Мартиаля "Севильи".
"Знаете, для меня он всегда был игроком второго эшелона", — цитирует Кассано Daily Mirror.
30.01.2022 10:00
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