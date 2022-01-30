Конте — самый сексуальный тренер в Премьер-Лиге

Антонио Конте Антонио Конте из "Тоттенхэма" был признан самым сексуальным тренером в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mirror, почти девять женщин из 10 включили Конте в свою пятерку самых привлекательных тренеров, что трудятся в высшем английском дивизионе.

Опрошенные представительницы слабого пола признаются, что их привлекают не только безупречный костюм и восстановленная прическа Конте, но также страстные послематчевые интервью Антонио.

На втором месте, с отставанием в три балла, оказался Стивен Джеррард из "Астон Виллы" (86%). Топ-5 дополняют Эдди Хау из "Ньюкасла" (82%), Микель Артета из "Арсенала" (80%) и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (74%).

Меньше всего женщин возбуждает в Премьер-Лиге Клаудио Раньери — только 2%. Впрочем, 70-летний соотечественник Конте все равно был недавно уволен из "Уотфорда".

"Пожалуй, Джеррард и Хау обладают самой привлекательной внешностью. Однако Конте излучает власть и всегда стильно выглядит — да и кто может устоять перед итальянским акцентом?" — цитирует своего эксперта издание.


Метки Конте, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 09:00

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  1. chelsiukpro 30.01.2022 09:38 # chelsiukpro
    Проститутки почуствовали излучения тестерона!

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  2. beautiful-lie 30.01.2022 09:19 # beautiful-lie
    Парик топарь лютейший

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  3. asnural 30.01.2022 09:02 # asnural
    Фанаты арсенала голосовали ..только они. Ну может еще шити

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