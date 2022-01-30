Конте — самый сексуальный тренер в Премьер-Лиге

Антонио Конте из "Тоттенхэма" был признан самым сексуальным тренером в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mirror, почти девять женщин из 10 включили Конте в свою пятерку самых привлекательных тренеров, что трудятся в высшем английском дивизионе.



Опрошенные представительницы слабого пола признаются, что их привлекают не только безупречный костюм и восстановленная прическа Конте, но также страстные послематчевые интервью Антонио.



На втором месте, с отставанием в три балла, оказался Стивен Джеррард из "Астон Виллы" (86%). Топ-5 дополняют Эдди Хау из "Ньюкасла" (82%), Микель Артета из "Арсенала" (80%) и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (74%).



Меньше всего женщин возбуждает в Премьер-Лиге Клаудио Раньери — только 2%. Впрочем, 70-летний соотечественник Конте все равно был недавно уволен из "Уотфорда".



"Пожалуй, Джеррард и Хау обладают самой привлекательной внешностью. Однако Конте излучает власть и всегда стильно выглядит — да и кто может устоять перед итальянским акцентом?" — цитирует своего эксперта издание.