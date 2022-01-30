Фанат "Фулхэма" умер от остановки сердца во время матча
Фанат "Фулхэма" умер от остановки сердца, случившейся прямо во время матча Чемпионшипа против "Блэкпула".
Субботний матч на "Крэйвен Коттадж" был остановлен на 15-й минуте после того, как фанат домашней команды Пол Пэриш внезапно почувствовал себя плохо.
Медики обеих команд поспешили на помощь Пэришу, который покидал стадион на карете скорой помощи, находясь в сознании. Позже пришла новость, что Пол скончался в госпитале, сообщает BBC.
Добавим, что пауза продлилась 41 минуту, а матч закончился со счетом 1:1 — "Фулхэм" сохранил пятиочковый отрыв во главе Чемпионшипа.
30.01.2022 08:00
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