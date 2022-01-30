"Вест Хэм" предложил 50 млн. фунтов за Филлипса

"Вест Хэм" предложил 50 миллионов фунтов за полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Лишь накануне стало известно, что "Лидс" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке вингера Рафиньи, однако "молотобойцы" хотят переманить еще одного ключевого игрока команды Марсело Бьелсы, сообщает Evening Standard.



В этом сезоне "Вест Хэм" имеет реальные шансы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, а также готовится к старту в плей-офф Лиги Европы, поэтому Дэвиду Мойесу совершенно не помешало бы усиление.



Приоритет Мойеса — приглашение центрального защитника и нападающего, однако главный тренер "Вест Хэма" считает, что его клуб не должен упускать возможность заполучить Филлипса, за которого гранды Премьер-Лиги готовы устроить аукцион грядущим летом.



Кроме того, покупка 26-летнего Филлипса позволила бы "молотобойцам" подстраховать себя на случай ухода Деклана Райса, которого мечтают переманить "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".