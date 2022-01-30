Луис Диас прошел медобследование и готов стать игроком "Ливерпуля"

Вингер "Порту" Луис Диас прошел медобследование на родине в Колумбии и готовится к подписанию контракта с "Ливерпулем".

Диас великолепно проводит этот сезон, забив 16 голов и отдав шесть результативных передач в 28 матчах за свой клуб, а прошлым летом стал совместно лучшим бомбардиром Кубка Америки.



Однако "Порту" в своей группе Лиги Чемпионов занял только третье место, пропустив вперед как раз "Ливерпуль" и "Атлетико", а потому был вынужден задуматься о продаже своего ключевого игрока.



"Порту" собирался продать Диаса грядущим летом, надеясь выручить около 49 миллионов фунтов, что меньше прописанных в контракте отступных в 67 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" предложил португальскому клубу деньги здесь и сейчас.



Как сообщает Liverpool Echo, "Порту" принял предложение "Ливерпуля" в 37 млн. фунтов плюс 12 млн. фунтов в виде бонусов, и в борьбе за Луиса "красные" опередили "Тоттенхэм".



В субботу Диас уже прошел рутинное медицинское обследование, и "Ливерпуль" комфортно успевает оформить трансфер 24-летнего колумбийца в срок до закрытия окна в понедельник.



Предполагается, что часть затрат "Ливерпуль" может отбить с помощью продаж Такуми Минамино и Дивока Ориги. По информации The Athletic, "красные" готовы отпустить обоих игроков в январе по постоянному трансферу.



Добавим, в ночь со вторника на среду Диасу предстоит сыграть за свою сборную против Аргентины, поэтому к команде Юргена Клоппа колумбиец присоединится ближе к концу следующей недели.



