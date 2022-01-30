"Арсенал" отклонил очередное предложение "Пэлас" по Нкетиа
"Арсенал" отклонил очередное предложение "Кристал Пэлас" о покупке нападающего Эдди Нкетиа.
По информации Sky Sports, это было уже второе за январь предложение "Пэлас" по Нкетиа, которого "орлы" также пытались заполучить прошлым летом.
Контракт Нкетиа истекает в конце сезона, и другой возможности выручить хоть какие-нибудь деньги за Эдди у "Арсенала" уже не будет. С другой стороны, "канониры" пока не сумели купить нападающего в январе и все еще могут попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Стоит отметить, что интерес к Нкетиа существует и за пределами Премьер-Лиги. За ситуацией вокруг 22-летнего англичанина внимательно наблюдает "Байер".
Добавим, что "Арсенал" не хочет терять Нкетиа и предлагает своем воспитаннику новый контракт. Однако Эдди жаждет играть, а в этом сезоне он еще не получал места в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.
30.01.2022 00:05
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