"Арсенал" отклонил очередное предложение "Пэлас" по Нкетиа

"Арсенал" отклонил очередное предложение "Кристал Пэлас" о покупке нападающего Эдди Нкетиа.

По информации Sky Sports, это было уже второе за январь предложение "Пэлас" по Нкетиа, которого "орлы" также пытались заполучить прошлым летом.



Контракт Нкетиа истекает в конце сезона, и другой возможности выручить хоть какие-нибудь деньги за Эдди у "Арсенала" уже не будет. С другой стороны, "канониры" пока не сумели купить нападающего в январе и все еще могут попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом.



Стоит отметить, что интерес к Нкетиа существует и за пределами Премьер-Лиги. За ситуацией вокруг 22-летнего англичанина внимательно наблюдает "Байер".



Добавим, что "Арсенал" не хочет терять Нкетиа и предлагает своем воспитаннику новый контракт. Однако Эдди жаждет играть, а в этом сезоне он еще не получал места в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.