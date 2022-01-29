Фил Джонс может перейти в "Бордо"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вызывает интерес со стороны "Бордо".
Джонс провел только один матч в этом сезоне, сыграв против "Вулверхэмптона" в начале января. То было первое официальное появление Фила на поле после 712 дней перерыва.
Смена клуба выглядит логичным шагом для Джонса, который жаждет перезагрузить свою карьеру, и Daily Mail допускает, что 29-летний англичанин покинет "Юнайтед" до трансферного дедлайна в понедельник.
По информации издания, сейчас у Джонса появилась возможность уехать во Францию — "Бордо" как раз ищет центрального защитника на место экс-капитана "Арсенала" Лорана Косьелни, отстраненного от первой команды.
Интерес к Джонсу ранее проявляли и некоторые клубы Премьер-Лиги, но их пугает склонность Фила к травмам, поэтому они были готовы лишь арендовать защитника с зарплатой по принципу pay-as-you-play.
29.01.2022 23:00
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