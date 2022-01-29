Траоре вернулся в "Барселону"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре вернулся в родную "Барселону" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Ранее в январе переговоры о покупке Траоре вел "Тоттенхэм". Пресса неоднократно сообщала, что "шпоры" близки к покупке Адамы за 20 миллионов фунтов.



Однако "Барселоне" удалось увести Траоре из под носа "шпор". Каталонский клуб взял Адаму лишь в аренду, но с опцией выкупа за 30 млн. евро (25 млн. фунтов).



Траоре является продуктом академии "Барселоны". Не дождавшись своего шанса в первой команде, в 2015 году Адама отправился в "Астон Виллу", затем выступал за "Мидлсбро", но в игрока топ-уровня вырос уже в "Вулверхэмптоне", где он провел последние три с половиной сезона.



Перед тем, как вступить в переговоры с заинтересованным клубами, "волки" на протяжении нескольких месяцев пытались продлить рассчитанный до 2023 года контракт 26-летнего испанца, но тщетно.



