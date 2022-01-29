Усман Дембеле собрался в Премьер-Лигу

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле надеется перебраться в Премьер-Лигу до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее в декабре у Дембеле случился конфликт с "Барселоной". Усман решил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт на предлагаемых условиях, а каталонцы потребовали от него немедленно покинуть клуб.



И хотя в прессе ходят слухи, что Дембеле хочет остаться на "Ноу Камп" до конца сезона и сражаться за место в команде Хави, Daily Mail стало известно, что представители Усмана ищут новое пристанище для своего клиента.



Дембеле был предложен нескольких представителям Премьер-Лиги, но сейчас агенты 24-летнего француза сосредоточились на двух наиболее заинтересованных английских клубах.



Ранее одним из претендентов на Дембеле назывался "Ньюкасл", однако зарплата Усмана в 210 тысяч фунтов в неделю — это чересчур для структуры "сорок". Вдобавок сам игрок предпочитает перейти в клуб, ведущий борьбу за попадание в еврокубки.



Продажа Дембеле, на место которого "Барселона" берет Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", может принести испанскому гранду около 18 млн. фунтов.



Издание Sky Sports подтверждает, что представители Дембеле ищут новый клуб для своего клиента и что Премьер-Лига является наиболее вероятным направлением для Усмана.