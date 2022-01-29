Эллиотт сыграл 60 минут за резерв "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил свои первые игровые минуты с сентября, приняв участие в матче резервной команды U-23.

Блестяще начав этот сезон, против "Лидса" в сентябре Эллиотт получил вывих и перелом лодыжки. Спустя два дня после той беды Харви был прооперирован в Лондоне.



Эллиотт вернулся в строй со значительным опережением графика, а сегодня сыграл час за резерв "красных против "Рексема" из Национальной Лиги.



В этом товарищеском матче, проходившем за закрытыми дверьми, 18-летний англичанин сыграл 60 минут, забив гол и отдав результативную передачу, сообщает Liverpool Echo.



Если у Эллиотта не возникнет никаких осложнений, Харви может вернуться к выступлениям за первую команду в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Кардиффа" 6 февраля.