"Арсенал" отложит покупку нападающего до лета

"Арсенал", вероятно, не сможет укрепить позицию нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.

Приглашение нападающего было приоритетной задачей для "Арсенала" с самого начала января ввиду туманных перспектив Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.



"Канониры" на протяжении нескольких недель охотились за Душаном Влаховичем, однако тот медлил с ответом, а накануне все-таки покинул "Фиорентину", но отправился в Ювентус".



С переходом в "Арсенал" также связывают Александера Исака из "Реал Сосьедад", Джонатана Дэвида из "Лилля", Доминика Калверт-Левина из "Эвертона", Виктора Осимхена из "Наполи" и Олли Уоткинса из "Астон Виллы", однако переманить кого-либо из таких важных игроков в разгар сезона не представляется возможным.



Лондонский клуб даже рассматривал экзотические варианты вроде Луки Йовича и Диего Косты, но сейчас, как утверждает ESPN, все идет к тому, что покупка нападающего будет отложена до лета.